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    «Урал» победил «Зенит» в матче молодежного первенства

    В матче 2-го тура молодeжного первенства России «Зенит» уступил со счeтом 1:3 «Уралу» в гостевом матче. Встреча состоялась на стадионе «Спортбаза Божовия» (Сысерть).

    Первыми в матче отличились гости, гол на 16-й минуте забил Павел Осипов, на что хозяева ответили тремя забитыми мячами. На 51-й минуте Эдуард Валиахметов счeт сравнял, а уже пять минут спустя точный удар Артeма Юсупова вывел «Урал» вперeд, окончательный результат установил Павел Паршин на 70-й минуте игры.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 15:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 17:42

      Пример для команды мастеров!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +239

      fcspartak 25 июля 2015, 15:52

      теперь потом и основа также

      0
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