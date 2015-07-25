«Урал» победил «Зенит» в матче молодежного первенства

В матче 2-го тура молодeжного первенства России «Зенит» уступил со счeтом 1:3 «Уралу» в гостевом матче. Встреча состоялась на стадионе «Спортбаза Божовия» (Сысерть).

Первыми в матче отличились гости, гол на 16-й минуте забил Павел Осипов, на что хозяева ответили тремя забитыми мячами. На 51-й минуте Эдуард Валиахметов счeт сравнял, а уже пять минут спустя точный удар Артeма Юсупова вывел «Урал» вперeд, окончательный результат установил Павел Паршин на 70-й минуте игры.