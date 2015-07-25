Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эберт официально стал игроком «Райо Вальекано»

    Немецкий полузащитник Патрик Эберт перешел из московского «Спартака» в мадридский «Райо Вальекано».Официальный сайт испанской команды подтвердил переход игрока.Трансферная стоимость Эберта составила около 1,5 млн евро.


    Патрик Эберт стал игроком «Спартака» в начале 2014 года. Всего за красно-белых футболист провел 23 матча в РФПЛ и 2 матча в Кубке России. Контракт футболиста со «Спартаком» был рассчитан до середины 2017 года.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Райо Вальекано»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 14:57
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 19:16

      Жаль, что Рубин не подсуетился, недорогой игрок, не помешал бы на лавке, а то сегодня против Амкара выпустить некого было:(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +418

      Лев Троцкий 26 июля 2015, 10:11

      Типо мы будем помнить и все такое..
      Рад! Эберт много бегал,да толку от этого не было.Пасы его просто раздражали,где из 10 всего 1 долетал до партнера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июля 2015, 23:51

      Хорошо что от него избавились.А ошлепки которые говорят,за Диму Камбарова и Глушакова-как минимум или иди-оты или провокаторы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 17:18

      Очень хорошо

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      MK-42 25 июля 2015, 17:01

      блин как хорошо что за этого буратино ещё денег срубили.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 25 июля 2015, 17:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      наконец - то избавились от очередного балласта) теперь дело за комбаровыми стоит и глушаком! да на их место молодых парней наигрывать к чемпионату мира 18

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      rubinyshka > spartak_88 26 июля 2015, 15:42

      Глушак хорош а вот Комбарика можно и выкинуть!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      10al7 > spartak_88 5 августа 2015, 12:09

      вот выпустят молодых, будут косячить, а ты будешь гнать на них и на тренера "зачем молодых и не опытных выпускать, так мы ничего не добьёмся"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +416

      ronaldo743 25 июля 2015, 15:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На повышение пошёл.

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11