Эберт официально стал игроком «Райо Вальекано»

Немецкий полузащитник Патрик Эберт перешел из московского «Спартака» в мадридский «Райо Вальекано».Официальный сайт испанской команды подтвердил переход игрока.Трансферная стоимость Эберта составила около 1,5 млн евро.



Патрик Эберт стал игроком «Спартака» в начале 2014 года. Всего за красно-белых футболист провел 23 матча в РФПЛ и 2 матча в Кубке России. Контракт футболиста со «Спартаком» был рассчитан до середины 2017 года.