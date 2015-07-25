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    Киевское «Динамо» хочет взять в аренду полузащитника «Челси»

    Киевское «Динамо» находится в поисках замены перешедшему в «Сандерленд» Джермейну Ленсу. Украинцы заинтересованы в аренде полузащитника «Челси» Виктора Мосеса.

    Однако "Челси" не намерен расставаться с Мосесом, и потому в переговорном процессе между клубами идет речь об аренде хавбека на один год. Интерес к Мозесу также проявляет «Тоттенхэм».

    Напомним, что в прошлом сезоне Мозес на правах аренды выступал в «Сток Сити».
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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    25.07.2015 14:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +151

      311 25 июля 2015, 21:58

      В кредит, а затем введут мораторий на приостановление выплат по внешним долгам! Годная схема!)

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 17:45

      А через пару месяцев - в зону АТО

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 25 июля 2015, 17:28

      Хм....насмешили конечно)))

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      Рейтинг: +9

      Barcelona in time 25 июля 2015, 16:39

      Молодец Ребров, и молодёжь свою как подтягивает до уровня основы и с иностранными игроками всё норм. Мозес даже в качестве аренды - это круто.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Barcelona in time 25 июля 2015, 17:31

      Врят ли он сам захочет играть в УПЛ...да есть ЛЧ но в остальном никакого прогресса для Мозеса.

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      Рейтинг: +12

      Aristokrat44 > dimagas1 25 июля 2015, 18:19

      практика,вот прогресс..

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      Рейтинг: +10

      Sun Paulo 25 июля 2015, 16:25

      понижение

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