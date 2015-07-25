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    Аарон Рэмси: «Мне льстит интерес со стороны «Барселоны»

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к его персоне. Также игрок рассказал о своем желании однажды поиграть в Испании.

    «Появившиеся слухи об интересе «Барселоны», безусловно, очень льстят мне.В прошлом сезоне они оформили требл, и действительно приятно, когда тебя связывают с одной из лучших команд мира.

    Однажды я бы хотел поиграть в Испании, чтобы больше узнать о местном футболе.Тем не менее, сейчас я игрок «Арсенала», и я верю, что команде по силам добиться успеха», – сказал Рэмси.
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    Источник: Guardian.com

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    25.07.2015 13:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 27 июля 2015, 05:32

      Арсенал в Англии -это как Спартак в России!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 15:21

      Рэмси не стоит спешить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 25 июля 2015, 19:42

      А парень-то не так прост как кажется...

      0
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      Рейтинг: +10

      Fun_of_Fan 25 июля 2015, 16:03

      Куда его поставят?

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 25 июля 2015, 14:31

      На вряд ли перейдёт.

      0
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