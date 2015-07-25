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    Промес: «У меня хорошие предчувствия перед игрой»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мыслями о предстоящей встрече с «Краснодаром». Матч состоится 26 июля в Краснодаре.

    «Начался новый сезон, и сейчас команда находится в предвкушении большого матча с «Краснодаром» — всем известно, что это очень серьёзный оппонент. Исход встречи в том числе сможет показать, на что наша команда способна в данный момент. Победа будет серьёзной заявкой с нашей стороны, но, естественно, все понимают, что добиться её будет весьма и весьма непросто. Мы прекрасно знаем это ещё по прошлому сезону.

    Откровенно говоря, у меня хорошее предчувствие перед игрой. Сейчас в «Спартаке» собрана прекрасная команда, которой многое по плечу. Уверен, что каждый футболист сделает всё возможное, чтобы в это воскресенье мы добились положительного результата.

    Мне понравился и город Краснодар, и его команда. В прошлом сезоне она продемонстрировала очень приличный уровень. Признаюсь, рад, что на этот раз Роман Широков сыграет на правильной стороне - выйдет на поле в красно-белой футболке» - приводит слова Промесса официальный сайт «Краснодара».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн    . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Краснодар»

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    25.07.2015 12:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:29

      скверная серия нынче закончится!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      Bogas 26 июля 2015, 11:28

      Что б всё получилось!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      ABir 26 июля 2015, 11:05

      Желаем только победы Спартаку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июля 2015, 17:53

      Верим в вас.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 25 июля 2015, 14:42

      маловато народу,все тролли на соккере походу остались.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 25 июля 2015, 13:56

      Удачи парни!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Спартачело 25 июля 2015, 13:34

      Вперед СПАРТАК

      2
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