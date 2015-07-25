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    Ари: «Сделаем все, чтобы снова выиграть у «Спартака»

    Нападающий «Краснодара» Ари поделился мыслями о предстоящей встрече 2-го тура РФПЛ против «Спартака». Матч состоится 26 июля в Краснодаре.

    «Думаю, что игра со «Спартаком» будет великолепной по содержанию и зрелищности. Знаем, что москвичи в стартовой игре чемпионата не смогли добиться победы на своем поле, сыграв вничью. К тому же красно-белые проиграли нам в последних трех встречах, а значит, они выйдут на поле предельно мотивированными, настроенными на победу, на реванш.

    Но мы играем дома, наверняка придет много болельщиков, они будут поддерживать нас, и мы постараемся не обмануть их ожидания. Будем выполнять установку тренера и сделаем все, чтобы снова выиграть.

    В трех предыдущих играх я четырежды поразил ворота «Спартака». Не скрою, мне очень хотелось бы продолжить эту серию. Забивать мячи в ворота таких именитых команд всегда приятно вдвойне. Но самое главное, конечно, это заработать три очка. Забью я или нет – это не столь важно. Для меня на первом месте – победа команды», - приводит слова Ари официальный сайт «Краснодара».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн    . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Краснодар»

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    25.07.2015 12:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:25

      не всё коту масленица!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июля 2015, 00:54

      Сделаете конечно все-но проиграете.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 июля 2015, 21:57

      В этом году забудь...да и в последующих, это другое мясо и его по другому едят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июля 2015, 17:54

      Понторез.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 25 июля 2015, 13:13

      Болельщиков будет много. Болельщиков Спартака.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis > Супервайзер 25 июля 2015, 13:23

      Само собой)

      1
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