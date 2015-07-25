Видеотрансляция матча «Терек» - «Кубань» - на «Бомбардире»

Грозненский «Терек» в рамках 2-го тура российской Премьер-Лиги на своем поле примет краснодарскую «Кубань». Начало в 21:00.



У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.



Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Терек» - «Кубань». Комментатор – Ковалев Андрей. Присоединяйтесь!

