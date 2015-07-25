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    Видеотрансляция матча «Терек» - «Кубань» - на «Бомбардире»

    Грозненский «Терек» в рамках 2-го тура российской Премьер-Лиги на своем поле примет краснодарскую «Кубань». Начало в 21:00.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Терек» -     «Кубань». Комментатор – Ковалев Андрей. Присоединяйтесь!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 16:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +14

      valt134 26 июля 2015, 01:41

      МЛЯТЬ... Неужели нельзя сделать всё ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ и ДЛЯ ЛЮДЕЙ??? Что за НА КУЙ бомбардир??? Я ЕГО .......РОДСТВЕННИК...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      revertor 25 июля 2015, 22:59

      бомбардир сборище шарлатанов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Sagid_05 25 июля 2015, 22:56

      Вперед терек

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      Шуnя771 25 июля 2015, 21:19

      Вопрос один - Скока "Терек" отгрузит ЖЗ)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      Жанавар 25 июля 2015, 21:12

      Тереку победы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      MagistrMagii 25 июля 2015, 20:57

      пусть счет будет 4:4

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +359

      Vladimir32 25 июля 2015, 20:47

      Красивая поляна в Грозном, приятно смотреть!

      1
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      Рейтинг: +18

      anji official 25 июля 2015, 20:43

      желаю удачи Тереку

      0
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      Рейтинг: +149

      goga1332 25 июля 2015, 12:49

      за Россию, за Кубань !! горным днарям в пердив проваливать !

      3
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      Рейтинг: +4077

      морозз 25 июля 2015, 11:52

      Андрюша с Ромой должны всё таки оправдать заплаченные им огромные деньги и вести команду к победам! Иначе не понимаю этих дорогих приобретений !

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз > 25 июля 2015, 14:24

      Думаю ты неправ...они ещё многим молодым фору дадут, так что Пердивом здесь не пахнет!

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      Рейтинг: +359

      Vladimir32 > морозз 25 июля 2015, 21:02

      Прнесут... Если лениться не будут.

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