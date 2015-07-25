«Арсенал» готов предложить за Льоренте 8 млн фунтов

Нападающий "Ювентуса" Фернандо Льоренте входит в сферу интересов лондонского «Арсенала», сообщает The Sun. Канониры готовы предложить за 30-летнего испанца 8 миллионов фунтов. Как уточняется, в услугах форварда лично заинтересован главный тренер команды Арсен Венгер.



Отметим, что к Льоренте также проявляли интерес «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Реал».



В минувшем сезоне Льоренте провел в составе туринского клуба 45 матчей, забил 9 мячей и отдал одну голевую передачу.



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