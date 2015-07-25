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    «Арсенал» готов предложить за Льоренте 8 млн фунтов

    Нападающий "Ювентуса" Фернандо Льоренте входит в сферу интересов лондонского «Арсенала», сообщает The Sun. Канониры готовы предложить за 30-летнего испанца 8 миллионов фунтов. Как уточняется, в услугах форварда лично заинтересован главный тренер команды Арсен Венгер.

    Отметим, что к Льоренте также проявляли интерес «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Реал».

    В минувшем сезоне Льоренте провел в составе туринского клуба 45 матчей, забил 9 мячей и отдал одну голевую передачу.

    Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 11:30
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 15:02

      Венгер любит бревна...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      ZaZizu 25 июля 2015, 21:06

      8 млн за дрова для топки камина Венгера-это многовато!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      фанат большого футбо 25 июля 2015, 19:06

      кто смотрит матч арсенал-лион

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 25 июля 2015, 18:59

      Если не Видаль то Льоренте, от Ювентуса просто так не отстанем)

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 25 июля 2015, 18:48

      Тоттенхэм, Ливерпуль, Реал, Арсенал.. В Ливерпуль он точно не пойдет, поскольку мерсисайдцы уже сделали главную покупку для себя в лице Бентеке) Реал Мадрид? Кто его знает! Как захочет Рафа, так и будет) Перес не будет этому препятствовать. Тоттенхэму не помешал бы сменщик Гарри Кейна, потому что Сольдадо и Адебайор уже не те! Ну а Арсеналу нужен явно форвард посильнее, чем Льоренте.

      0
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      Рейтинг: +11

      Lokobol37 25 июля 2015, 17:07

      в место Аршавина лавку полировать!

      1
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      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор 25 июля 2015, 17:05

      Орсинал укрепляется не на шуткуhttp://www.soccer.ru/rulesа в рот.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      Triem 25 июля 2015, 16:35

      Что за ересь?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 25 июля 2015, 15:56

      эдик кавани решит все вопросы в линии атаки на пару сезонов, защитников надо, а то две оглобли в защите...

      1
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 25 июля 2015, 14:18

      Посредственный игрок. Самое то для середняка АПЛ.)

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      Рейтинг: +13

      DuBSTeR > Mоnоlo 25 июля 2015, 16:42

      у тебя г*вно во рту застряло

      0
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