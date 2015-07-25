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    Митрофанов: «Мы готовы расстаться с Витселем за 100 млн евро»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что клуб готов расстаться с бельгийским полузащитником Акселем Витселем, однако лишь за 100 млн евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

    «Закрою все вопросы по поводу того, что Витсель и Гарай якобы могут уйти из «Зенита» - никаких предложений по ним на сегодняшний день не поступало. Никогда. Были тысячи звонков и смс от агентов, мол, завтра «Милан» вышлет предложение. Однако ни одного предложения получено не было. Вести переговоры с Витселем напрямую на данном этапе, согласно регламенту по статусу и переходам игроков ФИФА, запрещено - нарушение этого правила карается санкциями. Витселя приобрести можно, но для этого нужно заплатить 100 млн евро. Мы готовы расстаться с Витселем за 100 млн», - сказал Митрофанов.

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    Источник: ТАСС

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    25.07.2015 11:04
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    Комментарии290
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:23

      серьёзный заход

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 19:13

      Больше 20 вряд ли кто-то предложит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      asgard25 26 июля 2015, 17:30

      Он с ума сошел,какие 100 млн?За что?25-30 и то в базарный день!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      амурец 26 июля 2015, 14:14

      Митрофанов смешной парень

      1
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      Рейтинг: +12

      Bad Spenser 26 июля 2015, 13:23

      левандовского и ибрагимовича за меньшие деньги предлагают!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 26 июля 2015, 12:23

      Рубль кучка, два рубля штучка...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      starikarij 26 июля 2015, 11:43

      Пора цирк в Питере закрывать.Клоунада от Митрофанова покруче,он сам за всё платит.

      1
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      Рейтинг: +40

      DEIVID 2 26 июля 2015, 09:09

      Больные, да кому нужно это дно за 100.

      1
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      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ 26 июля 2015, 08:11

      Если футболист желает уйти, зачем его насильно удерживать? А продавать по закупочной цене - это нереально. Чего дурью-то маяться?

      0
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      Рейтинг: +188

      Nikola45 26 июля 2015, 08:08

      Это только на соккере уже продали, и цену сами назначили ))

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