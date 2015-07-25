Митрофанов: «Мы готовы расстаться с Витселем за 100 млн евро»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что клуб готов расстаться с бельгийским полузащитником Акселем Витселем, однако лишь за 100 млн евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.



«Закрою все вопросы по поводу того, что Витсель и Гарай якобы могут уйти из «Зенита» - никаких предложений по ним на сегодняшний день не поступало. Никогда. Были тысячи звонков и смс от агентов, мол, завтра «Милан» вышлет предложение. Однако ни одного предложения получено не было. Вести переговоры с Витселем напрямую на данном этапе, согласно регламенту по статусу и переходам игроков ФИФА, запрещено - нарушение этого правила карается санкциями. Витселя приобрести можно, но для этого нужно заплатить 100 млн евро. Мы готовы расстаться с Витселем за 100 млн», - сказал Митрофанов.



Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль»





«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

