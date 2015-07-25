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    Джузеппе Росси вновь получил травму

    Нападающий «Фиорентины» Джузеппе Росси, который вышел на поле во втором тайме товарищеского матча с «Бенфикой» (0:0, пенальти – 5:4), отыграл лишь 27 минут, после чего из-за повреждения ему потребовалась обратная замена. Характер и степень серьезности травмы пока неизвестны, сообщает Il Corriere dello Sport.

    Напомним, что 28-летний итальянец пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 10:38
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +14

      Viola 26 июля 2015, 18:22

      да что же такое......вы тут все глухие и слепые?????????? нет у него травмы никакой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 14:59

      Не везёт Росси.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      ballak144 26 июля 2015, 05:00

      не прет ему, жаль

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      shpa40k 25 июля 2015, 22:39

      Ох и не везёт же парню...

      -1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 25 июля 2015, 17:45

      Он уже года 2 под травмами ,как с Вильяреала ушёл так и понеслось.

      -1
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      Рейтинг: +59

      Lil_Nigga 25 июля 2015, 16:25

      как я уже однажды писал, ему нужно с роббеном поговорить, у каких врачей тот лечится..или ехать играть в куда-то менее серьезные чемпы..

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 июля 2015, 16:25

      Печально. Прямо второй Оуэн. Из травмы в травму.

      -1
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      Рейтинг: +8

      Рори Ломщик 25 июля 2015, 15:29

      Наследник Диаби.

      -1
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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 25 июля 2015, 15:12

      Жалко вообще его,бедный парень уже не один год не может насладиться футболом,здоровья ему и удачи

      -1
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      Рейтинг: +223

      DXTK 25 июля 2015, 13:47

      Этого Игрока буквально преследуют неудачи, в плане того, что не успел выйти на поле как снова получает досадную травму. Да так он может и карьеру закончить. Очень жаль, когда игроки в таком возрасте это делают, но не пособственному желанию, а из-за стечения обстоятельств. Непозавидуешь команде предется опять пересмотреть тактику без учета него.

      -1
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