Видеотрансляция матча «Уфа» - «Ростов» - на «Бомбардире»

На сегодняшний день запланировано три матча в рамках 2-го тура российской Премьер-лиги и первый из них будет сыгран в Уфе, где хозяева примут «Ростов».



У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.



Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Уфа» - «Ростов». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 16:00, не пропустите!

