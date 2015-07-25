Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Уфа» - «Ростов» - на «Бомбардире»

    На сегодняшний день запланировано три матча в рамках 2-го тура российской Премьер-лиги и первый из них будет сыгран в Уфе, где хозяева примут «Ростов».

    У читателей     «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Уфа» - «Ростов». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 16:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 25 июля 2015, 18:33

      на нтв+ в месяц выходит дешевле,чем на один отдельно взятый матч)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      andrefino13 25 июля 2015, 18:09

      Ростов в порядке,Уфа тоже.Не сладко будет их соперникам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Геннадьич 25 июля 2015, 17:38

      Все таки нельзя было Аленю доверять команду.Надо было брать Бикеевича.С не самым сильным составом Ростов смотрится в гостях лучше,чем Спартак дома с той же Уфой. Опыт-это не баран накашлял.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      denmig 25 июля 2015, 17:15

      nfr jyb dct gkfnyst &&& ye ds dct ,eh;eb ,kzzz!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      post-navigator 25 июля 2015, 17:06

      Ростов забивает. Перспективы Мордовии в этом чемпионате, похоже, будут туманны. Крылья и Анжи явно будут упираться, чтобы не вылететь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +414

      Tajfun 25 июля 2015, 16:28

      Ну как и ожидалось, ничейная игра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      pin_y 25 июля 2015, 15:42

      по болеем!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Tommy Lee 25 июля 2015, 15:11

      На выбор трансляции на сайте НТВ Плюс.
      Вот на этот конкретный матч
      sport. ntvplus. ru/broadcast/254199/ufa--rostov.xl

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 25 июля 2015, 14:25

      Ставлю на ничью, чтобы никого ни с кем не ссорить. Однако спорт единственный судья, который их рассудит. Надеюсь матч будет интересным без нелепых каких-то действий со стороны арбитра, пускай их рассудит футбол, а не судья, который может дать пенальти или удаление.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      капустко 25 июля 2015, 13:14

      Скучный матч получится.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11