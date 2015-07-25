Верету может перейти из «Нанта» в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Нанта» Жордан Верету может стать игроком «Тоттенхэма». По информации L’Equipe, «шпоры» готовы предложить за 22-летнего хавбека 15 миллионов евро. Главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино очень рассчитывает заполучить француза в состав своей команды.



В минувшем сезоне Верету провел в составе «Нанта» 40 матчей и забил 7 голов.



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