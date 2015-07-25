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    Верету может перейти из «Нанта» в «Тоттенхэм»

    Полузащитник «Нанта» Жордан Верету может стать игроком «Тоттенхэма». По информации L’Equipe, «шпоры» готовы предложить за 22-летнего хавбека 15 миллионов евро. Главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино очень рассчитывает заполучить француза в состав своей команды.

    В минувшем сезоне Верету провел в составе «Нанта» 40 матчей и забил 7 голов.

    Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 09:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9

      Barcelona in time 25 июля 2015, 16:41

      Рискуют, ещё и за такие деньги. Вон сколько недавно народу купили и что? И известных и перспективных... и ничего. Провал...

      0
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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 25 июля 2015, 14:42

      Когда наконец нормального напа прикупят и сплавят шлак?

      2
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      ...
      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор > ст_прапорщик 25 июля 2015, 17:00

      Чем тебе тоголезец с испанцем не нравятся?

      0
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      Рейтинг: +25

      BORCEL 25 июля 2015, 13:46

      Какие еще 15 млн? У него в контракте сумма отступных 4,25 млн!

      5
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      Рейтинг: +95

      russell-9 25 июля 2015, 13:39

      Должен заиграть,игрок хорош.

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 25 июля 2015, 13:26

      Если верить статистики то игрок провел отменный сезон. 40 матчей 7 голов а ведь он полузащитник. Но статистика бывает обманчивая все же лиги разные правда футбол он и есть футбол, и игроки его пишут по разному. Вариант хороший. Но сначала лучше его в аренде попробовать, а при случаи подписать. Видимо на место Стамбоули берут или Паулиньо. Но главное чтобы он не повторил их судьбу а был полезен. В Аренду.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 10:12

      Кота в мешке берут...

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