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    Тихонов: «В отдельности все спартаковские защитники достаточно квалифицированны»

    Легендарный полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов, который ныне входит в тренерский штаб «Краснодара», поделился своим мнением о проблемах красно-белых в обороне.

    «Сыгран только один матч. Конечно, два пропущенных на своем поле мяча всегда оставляют неприятный осадок. Но я бы с выводами не спешил. Возвращение Боккетти – это усиление. Такие клубы, как “Милан”, посредственных футболистов не приглашают. Дмитрий Комбаров способен “отполировать” всю бровку. Да и потому, как провел минувший сезон в “Торпедо” его брат Кирилл, можно рассчитывать и на этого защитника. Очень удивился, когда прочитал, что руководство “Спартака” собирается отказываться от услуг Макеева, который в состоянии закрыть в обороне любую позицию. Есть еще Таски с Паршивлюком. Так что в отдельности все спартаковские защитники достаточно квалифицированны и крепки. Но в этой линии, как ни в одной другой, все решает слаженность действий. Почувствуют ее игроки – проблема исчезнет сама собой».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 09:48
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +222

      Шуnя771 26 июля 2015, 23:31

      Андрей!

      Виден Ваш отрицательный крен в сторону ФК "СПАРТАК!

      Надо остановиться...

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:18

      как-то так

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +865

      ROIS 26 июля 2015, 06:57

      Да прям.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      valt134 26 июля 2015, 03:12

      Ждать осталось .УЙ да ни .УЯ... КРАСНОДАР протестирует...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 25 июля 2015, 23:00

      А вы друзья как ни садитесь:)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 25 июля 2015, 22:56

      Дырявый штакетник… без обсуждений…

      0
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 25 июля 2015, 22:07

      Макеева не трогать, Паршивый тоже для пенок пригодится

      0
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 25 июля 2015, 22:04

      В спартаке-середняке в отдельности все спартаковские защитники достаточно квалифицированны

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 25 июля 2015, 18:40

      спрашивается, за что Галицкий платит Тихонову зарплату...-за комментарии дел в Спартаке???Причем это делается регулярно..

      1
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      Рейтинг: +957

      guf ak-47 25 июля 2015, 18:18

      тихонов свинья в душе по прежнему, уже не отмыться

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