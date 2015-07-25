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    Агент Де Брюйне проведет встречу с представителями «Манчестер Сити»

    Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн и агент полузащитника «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне в ближайшее время проведут встречу, сообщает Manchester Evening News. 24-летний бельгиец прибыл со своим клубом в Лондон на Кубок Эмирейтс.

    В минувшем сезоне Де Брюйне провел в составе «Вольфсбурга» 50 матчей, забил 16 матчей и отдал 25 голевых передач.

    Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 09:32
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      manunited10 25 июля 2015, 10:34

      И сколько за него предлагают???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > manunited10 25 июля 2015, 10:38

      По слухам около 40-50 млн евро.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > manunited10 25 июля 2015, 10:44

      Все хотят подоить голубой арабский мешок

      1
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      ...
      Рейтинг: +69

      Ирокез > sir_Alex 25 июля 2015, 17:09

      +

      0
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      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Ирокез 25 июля 2015, 17:19

      +++:)

      0
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      Рейтинг: +69

      Ирокез > sir_Alex 25 июля 2015, 18:57

      ))

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Ирокез 25 июля 2015, 20:00

      Спасибо!

      0
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      Рейтинг: +55

      This is HSV 25 июля 2015, 10:23

      Очень толковый полузащитник, Сити только выиграет от этого трансфера.

      1
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 25 июля 2015, 10:22

      Окупится ли он за эти бабки, а то вон Стерлинг уже конкретно начал окупаться ))

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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 10:02

      Вполне может состояться этот трансфер.

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