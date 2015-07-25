Шипплок может перейти из «Хоффенхайма» в «Гамбург»

«Гамбург» близок к подписанию контракта с нападающим «Хоффенхайма» Свеном Шипплоком, сообщает Kicker. Напомним, что «Хоффенхайм» пополнился экс-форвардом «Динамо» Кевином Кураньи, после чего руководство клуба согласилось продать 26-летнего немца, оцениваемого в 2,5 миллиона евро.



В минувшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате Германии, забив 3 гола.



Ранее «Хоффенхайм» расстался с еще одним форвардом – Роберто Фирмино перешел в «Ливерпуль».



«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

