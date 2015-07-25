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    Шипплок может перейти из «Хоффенхайма» в «Гамбург»

    «Гамбург» близок к подписанию контракта с нападающим «Хоффенхайма» Свеном Шипплоком, сообщает Kicker. Напомним, что «Хоффенхайм» пополнился экс-форвардом «Динамо» Кевином Кураньи, после чего руководство клуба согласилось продать 26-летнего немца, оцениваемого в 2,5 миллиона евро.

    В минувшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате Германии, забив 3 гола.

    Ранее «Хоффенхайм» расстался с еще одним форвардом – Роберто Фирмино перешел в «Ливерпуль».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 09:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 25 июля 2015, 10:51

      во в Ливерпуле нападающих набирают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 10:36

      Это круто!

      0
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