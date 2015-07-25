Бенитес: «Мы дали шанс Кейлору Навасу проявить себя, и он смог это сделать»

Кейлор Навас будет основным голкипером «Реала» в предстоящем сезоне. Именно это дал понять главный тренер мадридского клуба Рафаэль Бенитес после победы над «Манчестер Сити» (4:1) в матче Международного кубка чемпионов.



Напомним, что после великолепной игры на ЧМ-2014 в составе Коста-Рики голкипер перешел в стан мадридцев.



«Мы хотели дать ему шанс проявить себя, и он смог это сделать. Мне нужен только один вратарь на каждую игру, и пока он у меня есть, я счастлив, – приводит слова наставника goal.com



«Манчестер Сити» - «Реал»





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