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    Бенитес: «Мы дали шанс Кейлору Навасу проявить себя, и он смог это сделать»

    Кейлор Навас будет основным голкипером «Реала» в предстоящем сезоне. Именно это дал понять главный тренер мадридского клуба Рафаэль Бенитес после победы над «Манчестер Сити» (4:1) в матче Международного кубка чемпионов.

    Напомним, что после великолепной игры на ЧМ-2014 в составе Коста-Рики голкипер перешел в стан мадридцев.

    «Мы хотели дать ему шанс проявить себя, и он смог это сделать. Мне нужен только один вратарь на каждую игру, и пока он у меня есть, я счастлив, – приводит слова наставника goal.com

    «Манчестер Сити» - «Реал»


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 08:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 25 июля 2015, 23:09

      Молодец, удачи ему и в Реале, и в сборной!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +865

      ROIS 25 июля 2015, 19:34

      молодец.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 25 июля 2015, 15:15

      Ну наконец-то,надеюсь это правда,Кейлор будет стоять еще лучше,чем на ЧМ,хоть и сидел на скамейке,удачи Навасу,удачи Реалу!!!

      -1
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      Рейтинг: +151

      London-Is-Blue > LOKO 4ever 25 июля 2015, 19:46

      А как же удачи Локо с Челси?

      0
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      ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 > LOKO 4ever 25 июля 2015, 23:09

      Спасибо

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 25 июля 2015, 11:31

      В следующем сезоне возьмут Де Хеа на халяву, а пока и Навас сгодится.

      -1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 10:46

      Что и следовало ожидать. Удачи Навасу!

      -1
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      Рейтинг: +93

      Deuced 25 июля 2015, 10:30

      Навас после таких слов обязан зацеловать залысинку толстомордого

      3
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 09:58

      Навас долго ждал этого момента.

      -1
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      Рейтинг: +43

      noHbI4 25 июля 2015, 09:25

      Навас был сильно недооценен в прошлом сезоне... думаю в этом он еще себя покажет.

      0
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      Рейтинг: +151

      London-Is-Blue > noHbI4 25 июля 2015, 19:47

      Действительно! Все недооцененные в Реал попадают.

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