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    Мертенс: «Я остаюсь в «Наполи»

    Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс заявил, что не намерен покидать неаполитанский клуб. Напомним, что ранее появились слухи о переходе 28-летнего бельгийца в «Ливерпуль».

    «Мы все по-максимуму выкладываемся на тренировках. Но все равно довольны, несмотря на усталость, – приводит Sport Mediaset слова Мертенса. – Мое будущее? Я остаюсь в «Наполи».

    Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 08:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 25 июля 2015, 17:37

      В этом сезоне мне кажется, миланские клубы вытеснят Наполи. Мертенс задумается об уходе ближе к зиме.

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      Рейтинг: +142

      Супер Лелька > Juventus21 25 июля 2015, 21:06

      Думаю, наоборот - Сарри наведет порядок после бенинового бардака. Слабую проблемную опорку укрепили Вальдифиори и Аллан, осталось только немного защиту подлатать, а атака партенопейцев и без всякого усиления чуть ли не сильнейшая в СериАле. В зону ЛЧ на этот раз пробьются по-любому, имхо.

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      Рейтинг: +142

      Супер Лелька 25 июля 2015, 14:17

      Игрок одного тайма.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Супер Лелька 25 июля 2015, 17:35

      Приветствую, Лель. Не видно было тебя на просторах соккера. Тестировала бомбардир?)

      1
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      Рейтинг: +142

      Супер Лелька > Juventus21 25 июля 2015, 17:48

      Я всегда тут - можешь через мои комменты на оффтоп заходить чтобы меня отыскать.
      А Бомбардир - тихий ужас. Я там тебе написала в новости про Рому.

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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 25 июля 2015, 10:58

      Давно хочеться, чтоб Мертенс перешел в МИЛАН!

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      Рейтинг: +44

      invite yupi 25 июля 2015, 10:29

      ага я тебе конечно верю...)

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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 09:50

      Было бы здорово видеть Ройса в Ливерпуле.

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