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    Венгер: «Фримпонг – откровенный парень. Он не боится высказать свое мнение»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим мнением об удалении полузащитника «Уфы» Эммануэла Фримпонга в матче первого тура против «Спартака» (2:2) за то, что показал жест Эффенберга в сторону трибун. Позднее ганец заявил, что сделал это из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков красно-белых. Напомним, что Фримпонг ранее выступал за лондонский »Арсенал».

    «Я не видел этого эпизода, но об этом уже говорилось много раз, – цитирует Венгера официальный сайт «Арсенала». – Расовая дискриминация и оскорбления на этой почве неприемлемы и должны караться. Можно понять, что Фримпонг был не очень рад услышать в свой адрес что-то подобное. Это доказывает, что борьба бесконечна. Иногда кажется что она закончилась, но нет.

    Фримпонг – откровенный парень. Он не боится высказать свое мнение, но это не делает оскорбления на расовой почве приемлемыми».

    «Спартак» не будет наказан за инцидент с Фримпонгом


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 08:27
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:17

      мы заметили

      0
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      Рейтинг: +115

      berda2003 25 июля 2015, 21:49

      Наши болелы кричат оскорбления на английским?? Что эта мак ака могла понять по-русски??

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz > berda2003 25 июля 2015, 23:33

      Ты хотел написать как мака ка поняла хрю хрю?

      1
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      Рейтинг: +17

      Согдиец 25 июля 2015, 20:40

      Ниже коммент был адресован Avаretz

      0
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      Рейтинг: +17

      Согдиец 25 июля 2015, 20:38

      Правильние слова говориш но только вот заблудшим не понять твою мысль...

      0
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      Рейтинг: +17

      Согдиец 25 июля 2015, 20:33

      Рассизм в Росии высок представляю как в ЧМ будет.

      0
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 25 июля 2015, 18:58

      Фримпонг слишком откровенный парень :D

      0
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 25 июля 2015, 17:47

      Как надоедлива эта история с Фримпонгом.Многих из современных негров зомбированы на почве (угнетения,обиды и т.д).Очень в этом постарался в своё время бандит,насильник и убийца - Мартин Лютер Кинг.
      А тут ещё Арсен Венгер на подпевках.

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      Рейтинг: +1289

      каа 25 июля 2015, 16:23

      уделяя чрезмерное внимание каждому случаю сами же "керосинят" эту тему ...а сколько белых футболистов на поле получают в свой адрес разного рода выпадок...про кавказцев и вовсе молчу... или рассовая дискриминация придумана только для темного цвета кожи ... или как инструмент давить на Россию...?! это даже не смешно уже ...

      1
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      Рейтинг: +400

      post-navigator > каа 25 июля 2015, 17:10

      Ну, показанным спартаковским трибунам "ФАКтОМ" Россию точно не задавишь.

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      Рейтинг: +72

      Димон Булыкин 25 июля 2015, 16:20

      Адекватным было бы отменить дисквалификацию Фримпонга и дать Спартаку 5 матчей без зрителей плюс внушительный штраф. Тогда бы сам Спартак быстро вычистил обезьян со своих трибун. Но КДК на такое против Спама в жизни не пойдёт)

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      Рейтинг: +1289

      каа > Димон Булыкин 25 июля 2015, 16:25

      сам то хоть себя слышишь?... сколько эмоций на стадионе ...и не все положительные ...что теперь все команды оставить без зрителей...

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      Рейтинг: +72

      Димон Булыкин > каа 25 июля 2015, 18:34

      Эмоции эмоциями, но от расизма надо отучать. Расизм, во-первых - плохо, во-вторых, это бьёт по имиджу страны, а также влечёт за собой возможные суровые наказания наших клубов и сборной.

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      Рейтинг: +223

      DXTK 25 июля 2015, 13:52

      Венгер так покупай его обратно в Арсенал и избавиш его и нас от недорозумений. Видимо он таких жестов понабрался в Лондоне.

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