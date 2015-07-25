Венгер: «Фримпонг – откровенный парень. Он не боится высказать свое мнение»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим мнением об удалении полузащитника «Уфы» Эммануэла Фримпонга в матче первого тура против «Спартака» (2:2) за то, что показал жест Эффенберга в сторону трибун. Позднее ганец заявил, что сделал это из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков красно-белых. Напомним, что Фримпонг ранее выступал за лондонский »Арсенал».



«Я не видел этого эпизода, но об этом уже говорилось много раз, – цитирует Венгера официальный сайт «Арсенала». – Расовая дискриминация и оскорбления на этой почве неприемлемы и должны караться. Можно понять, что Фримпонг был не очень рад услышать в свой адрес что-то подобное. Это доказывает, что борьба бесконечна. Иногда кажется что она закончилась, но нет.



Фримпонг – откровенный парень. Он не боится высказать свое мнение, но это не делает оскорбления на расовой почве приемлемыми».



«Спартак» не будет наказан за инцидент с Фримпонгом





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