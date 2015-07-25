Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ньянг: «Я готов работать по полной и завоевывать место в составе «Милана»

    Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг заявил, что готов к конкуренции за место в составе. Сегодня россонери сыграют товарищеский матч со своими извечными соперниками – «Интером».

    «Всегда здорово играть в дерби, – приводит Tmw слова Ньянга. – Постараемся победить. В «Милане» сейчас очень высокая конкуренция в атаке, но я готов работать по полной и завоевывать место в составе. Уверен, что команда покажет хороший футбол в ближайших матчах».


    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 08:12
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 25 июля 2015, 17:33

      Ньянгу надо дать шанс после хорошего сезоа в Дженоа он это заслужил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор 25 июля 2015, 17:03

      Форвард-бездарь как и Баллотели, с физикой всё ок,а таланта ноль.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      B.A.E 25 июля 2015, 13:14

      По моему, он просто бегун. Но время, чтобы прогрессировать еще есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 25 июля 2015, 11:01

      Удачи в Милане!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 09:47

      Молодец, Ньянг, нравится его стремление.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 25 июля 2015, 09:27

      Этот может

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 25 июля 2015, 08:28

      Успехов россонери!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Axcelman 25 июля 2015, 08:22

      5 лет в клубном футболе - 19 голов
      африканский Смолов

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11