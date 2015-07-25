Жордан Айю: «Я рад, что у меня есть возможность перейти в клуб масштаба «Астон Виллы»

Нападающий «Лорьяна» Жордан Айю, который прибыл в Англию для прохождения медицинского обследования в «Астон Вилле», отметил, что ему не терпится стать игроком «вилланов». Ожидается, что сумма трансфера 23-летнего француза составит 12 миллионов фунтов стерлингов.



Напомним, что этим летом на Туманный Альбион перебрался и старший брат Джордана Айю – Андре, который подписал контракт с «Суонси».



«Я рад, что приехал в Великобританию, где у меня есть возможность перейти в клуб масштаба «Астон Виллы», – приводит Mirror слова Айю. – С нетерпением жду встречи с руководством клуба. Я очень взволнован перспективой выступать в лучшей лиге мира».





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