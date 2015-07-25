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    Жордан Айю: «Я рад, что у меня есть возможность перейти в клуб масштаба «Астон Виллы»

    Нападающий «Лорьяна» Жордан Айю, который прибыл в Англию для прохождения медицинского обследования в «Астон Вилле», отметил, что ему не терпится стать игроком «вилланов». Ожидается, что сумма трансфера 23-летнего француза составит 12 миллионов фунтов стерлингов.

    Напомним, что этим летом на Туманный Альбион перебрался и старший брат Джордана Айю – Андре, который подписал контракт с «Суонси».

    «Я рад, что приехал в Великобританию, где у меня есть возможность перейти в клуб масштаба «Астон Виллы», – приводит Mirror слова Айю. – С нетерпением жду встречи с руководством клуба. Я очень взволнован перспективой выступать в лучшей лиге мира».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 07:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 25 июля 2015, 20:02

      Он не француз, а ганец-поганец. Французы в сборной Ганы не играют)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 09:46

      Братьям Айю удачи в АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +122

      Бригант 669 25 июля 2015, 09:42

      Удачи забивай побольше и приводи АВ к победам!!

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      Рейтинг: +44

      invite yupi 25 июля 2015, 08:55

      Братья Айю. Если я не ошибаюсь аю с казахского медведь переводится. Так что братья медведи))

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > invite yupi 25 июля 2015, 09:33

      Они и так казахи.

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      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор > invite yupi 25 июля 2015, 16:59

      Казахи-негры?Вы там батенька, неhttp://www.soccer.ru/rulesулись ли часом?

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      Рейтинг: +44

      invite yupi > ЛиверпулькинГлор 25 июля 2015, 23:23

      Ты идиот Афоня! Я знаю что они ганцы. Иди учи казахский, долбуша ты непонятливая))))

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      Рейтинг: +533

      Levadia 25 июля 2015, 08:29

      Было у отца три сына,Абдул,Джордан и Андре.
      Мало того,что отец был хорошим футболистом,дак ещё и двух сыновей вывел на хороший уровень!

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > Levadia 25 июля 2015, 08:46

      Пиз*ец, сказочка)

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      Рейтинг: +533

      Levadia > Летчик66 25 июля 2015, 12:36

      При чём тут сказка?
      Всё на самом деле!!!
      Отец держал в руках кубок чемпионов в футболке Марселя,а у сыновей всё ещё впереди!

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > Levadia 25 июля 2015, 12:45

      Да я знаю, чувак)

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