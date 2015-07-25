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    К матчу с «Кубанью» готовятся все футболисты «Терека», кроме Кудряшова

    Вечером в пятницу грозненский «Терек» провел предыгровую тренировку на «Ахмат-Арене».

    Подопечные Рашида Рахимова провели разминку, поиграли в «квадраты» и сыграли в футбол на половине поля. К матчу с «Кубанью» готовятся все игроки, за исключением восстанавливающего после травмы Федора Кудряшова. Отбыл дисквалификацию капитан грозненцев Ризван Уциев.

    Тренировку посетил Президент «Терека» Магомед Даудов. Он поприветствовал команду, пожелал успехов в предстоящем матче и в стартовавшем чемпионате.


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    Источник: ФК «Ахмат»

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    25.07.2015 07:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 25 июля 2015, 23:08

      Его то и не хватит…

      0
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      Рейтинг: +114

      denmig 25 июля 2015, 13:18

      ну что ж - без него - ничья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +149

      goga1332 25 июля 2015, 12:53

      в [Соблюдайте правила ] терик ))

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 09:44

      Тереку удачного матча.

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      Рейтинг: +767

      KBR-07 25 июля 2015, 09:43

      Удачи Тереку!

      0
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      Рейтинг: +17

      Согдиец 25 июля 2015, 08:28

      А Мирзов то сыграет? На счет Кудряшова пока не прекратит коллекционировать красных карточек пускай в запасе просидит.

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