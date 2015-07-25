К матчу с «Кубанью» готовятся все футболисты «Терека», кроме Кудряшова

Вечером в пятницу грозненский «Терек» провел предыгровую тренировку на «Ахмат-Арене».



Подопечные Рашида Рахимова провели разминку, поиграли в «квадраты» и сыграли в футбол на половине поля. К матчу с «Кубанью» готовятся все игроки, за исключением восстанавливающего после травмы Федора Кудряшова. Отбыл дисквалификацию капитан грозненцев Ризван Уциев.



Тренировку посетил Президент «Терека» Магомед Даудов. Он поприветствовал команду, пожелал успехов в предстоящем матче и в стартовавшем чемпионате.





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