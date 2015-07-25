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    Президент «Бетиса»: «Наш клуб стал бы для Освальдо идеальным вариантом»

    По словам президента «Бетиса» Хуана Карлоса Ольеро, клуб заинтересован в подписании нападающего Пабло Освальдо, который стал свободным агентом после истечения контракта с «Саутгемптоном». Последний сезон аргентинец провел на правах аренды в «Бока Хуниорс», который не стал его подписывать этим летом.

    «Я не говорю, что мы не следит за другими, но Освальдо – это тот форвард, который нам нужен, – приводит Estadio Deportivo слова Ольеро. – Он очень силен. Посмотрим, удастся ли нам договориться с ним по финансовым условиям контракта. Думаю, для него «Бетис» стал бы идеальным вариантом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 07:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 09:42

      В испанской лиге Освальдо может заиграть.

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