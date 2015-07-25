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    Венгер: «Хэррис немного преувеличил, говоря о том, что на счету «Арсенала» более 200 млн фунтов»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова члена совета директоров Филипа Хэрриса о том, что на счету клуба в банке более 200 миллионов фунтов стерлингов.

    «Я не знаю, пойдут ли его заявления на пользу или нет, – приводит The Independent слова Венгера. – Он немного преувеличил. Это неправда. Мы находимся в ситуации, когда нужно будет как следует поработать, если появится возможность что-то сделать. На прошлой неделе меня спрашивали, что я собираюсь делать с таким большим количеством футболистов в составе, а теперь я слышу вопросы о том, почему мы никого не покупаем. На прошлой неделе мы забивали голы без Санчеса и Уэлбека. У нас сильная команда, и я этим доволен. Если появится возможность на трансферном рынке, возможно что-то произойдет. В прошлом сезоне нам удалось сделать нечто особенное – построить хорошую быструю команду, уверенную в своих силах. Мы хотим продолжать работать в этом направлении, не рассчитывая на дополнительные ресурсы извне.

    У наших оппонентов есть такие деньги, и они могут их потратить, если захотят. Дело в том, что наличие денег в банке не означает наличие прибыли. Последние полгода мы теряем средства. Можно быть банкротом и иметь 200 миллионов фунтов стерлингов на счету. Если вам нужно отдать 500 миллионов через три недели, значит нужно искать еще 300 миллионов. Я не хочу вдаваться в финансовые подробности».

    Лорд Хэррис: «На счету «Арсенала» больше 200 млн. Венгер может купить себе всех, кого захочет»

    Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 07:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:14

      только 199..

      0
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 25 июля 2015, 18:53

      Со слов Венгера можно понять что Хэррис совсем ничего не понимает в финансовых схемах Арсенала.

      0
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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 25 июля 2015, 15:53

      Арсену виднее, нужны ли обновки

      0
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      Рейтинг: +22

      benea 25 июля 2015, 13:48

      Когда продавец знает что у покупателя более чем достаточно финансов, то с ним торговаться уже не получится. Арсен это прекрасно понимает, а вот Хэррис явно сболтнул лишнего.

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 25 июля 2015, 13:38

      Венгер как всегда всех обломил а то все болелы Канониров раскатали губу размечтавшись о грезных трансферах а тут облом.
      А намикая что они забивали в игре, без Санчеса и Уэлбека, это не повод подумать о их продажи из команды.
      Как говорит одна экономическая поговорка "Главное чтобы денюжка водилась", но после его высказывания - Это не тот случай. Видимо команда в кредит живет.

      0
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 25 июля 2015, 10:27

      Странный человек Арсен. Вроде тренер наоборот обычно желает усилить команду, выбивает деньги из руководства, а тут обратная ситуация. Венгер ведет себя как владелец клуба )) для кого он экономит деньги? Провалит сезон, уволят, например, и все другой тренер получит руль от Арсенала.

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 25 июля 2015, 10:02

      арсен выдал коммерческую тайну - арсенал - банкрот!

      2
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 09:40

      Не дело Вернера считать деньги...

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      Рейтинг: +151

      311 25 июля 2015, 09:35

      Венгер, припарковывая свой Бентли: "...Уже меньше."

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      Рейтинг: +79

      dima090887 25 июля 2015, 08:44

      Напа купить хорошего, а так состав хороший, более чем.

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