Венгер: «Хэррис немного преувеличил, говоря о том, что на счету «Арсенала» более 200 млн фунтов»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова члена совета директоров Филипа Хэрриса о том, что на счету клуба в банке более 200 миллионов фунтов стерлингов.



«Я не знаю, пойдут ли его заявления на пользу или нет, – приводит The Independent слова Венгера. – Он немного преувеличил. Это неправда. Мы находимся в ситуации, когда нужно будет как следует поработать, если появится возможность что-то сделать. На прошлой неделе меня спрашивали, что я собираюсь делать с таким большим количеством футболистов в составе, а теперь я слышу вопросы о том, почему мы никого не покупаем. На прошлой неделе мы забивали голы без Санчеса и Уэлбека. У нас сильная команда, и я этим доволен. Если появится возможность на трансферном рынке, возможно что-то произойдет. В прошлом сезоне нам удалось сделать нечто особенное – построить хорошую быструю команду, уверенную в своих силах. Мы хотим продолжать работать в этом направлении, не рассчитывая на дополнительные ресурсы извне.



У наших оппонентов есть такие деньги, и они могут их потратить, если захотят. Дело в том, что наличие денег в банке не означает наличие прибыли. Последние полгода мы теряем средства. Можно быть банкротом и иметь 200 миллионов фунтов стерлингов на счету. Если вам нужно отдать 500 миллионов через три недели, значит нужно искать еще 300 миллионов. Я не хочу вдаваться в финансовые подробности».



Лорд Хэррис: «На счету «Арсенала» больше 200 млн. Венгер может купить себе всех, кого захочет»



Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».





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