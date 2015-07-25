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    Амелия: «С удовольствием бы выступал за «Рому»

    Бывший вратарь «Милана» Марко Амелия отметил, что с радостью бы перешел в стан «Ромы».

    «Я бы хотел перейти в «Рому», – приводит Sky Sport слова Амелия. – Деньги тут не при чем. Это чистая любовь. Мне 33 года. Возможно, я еще пригожусь. С удовольствием бы выступал за столичный клуб, потому что я его страстный болельщик».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 06:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15

      danilromanista 25 июля 2015, 23:11

      тогда тренером нужно сделать Серсе Косми - он тоже страстный фан Ромы и вообще приглашать тех, кто признается в любви к желто-красной части Рима ))

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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 09:31

      Признался болельщиком и ждёт приглашения...

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 25 июля 2015, 06:59

      вряд ли в 33 года пригодишься Роме!

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      Рейтинг: +93

      Deuced > cska plus 25 июля 2015, 11:00

      скок лет Де Санктису было когда он перешл из Удине туда?

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      Рейтинг: +95

      RMUKMU > Deuced 25 июля 2015, 14:48

      Из Наполи Де Санктис перешёл в Рому. И было ему 36.

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      Рейтинг: +95

      SonicStar > Deuced 25 июля 2015, 15:34

      Из Удинезе Морган перешел в Севилью, потом в Наполи и как раз из Наполи в Рому

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