Амелия: «С удовольствием бы выступал за «Рому»

Бывший вратарь «Милана» Марко Амелия отметил, что с радостью бы перешел в стан «Ромы».



«Я бы хотел перейти в «Рому», – приводит Sky Sport слова Амелия. – Деньги тут не при чем. Это чистая любовь. Мне 33 года. Возможно, я еще пригожусь. С удовольствием бы выступал за столичный клуб, потому что я его страстный болельщик».





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