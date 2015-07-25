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    Пеллегрини: «Скорее всего, Сабалета, Демикелис, Агуэро и Фернандиньо не примут участия в первой игре сезона»

    «Манчестер Сити» в матче 1-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» будет вынужден обойтись без ряда игроков, которые участвовали в Кубке Америки-2015, среди них аргентинцы Пабло Сабалета, Мартин Демикелис и Серхио Агуэро, а также бразилец Фернандиньо.

    «В футболе очень важно усердно работать, но и отдых имеет столь же большое значение, – приводит Goal слова главного тренера горожан Мануэля Пеллегрини. – У нас очень много матчей в году, поэтому без 30-дневного отпуска после матчей за сборные они вряд ли смогут показывать максимум. Сабалета, Демикелис, Агуэро и Фернандиньо завершили участие в Кубке Америки в начале июля. Думаю, они вернуться в расположение команды, когда мы вернемся в Манчестер. Скорее всего, они не примут участия в первой игре сезона, но мы начнем привлекать их, как только они будут готовы».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 06:45
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 09:29

      Потерь для начала многовато.

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    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 25 июля 2015, 06:58

      сложно будет без них!

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