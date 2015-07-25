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    Тихонов: «При четком взаимодействии Широкова, Попова и Глушакова их тройка может стать ударной»

    Легендарный полузащитник «Спартака», а ныне тренер «Краснодара» Андрей Тихонов отметил, что средняя линия красно-белых может стать главной движущей силой команды.

    «Возможности Широкова, Попова, Глушакова хорошо известны. И при четком взаимодействии эта тройка может стать ударной. Широков – организатор, с великолепным последним пасом, прекрасно читает игру. Попов в «Кубани» показал себя хавбеком не только способным вести борьбу за середину поля, но и придавать атаке динамику, остроту. Правда, у его прежнего клуба турнирные задачи были скромнее, чем у «Спартака». А это потребует некоторой игровой и психологической перестройки. Осилит ее болгарин – значит, с его приглашением красно-белые не прогадали. Если же будет выдерживать свой уровень Глушаков, то спартаковский трезубец полузащиты станет очень опасным».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 06:22
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:09

      да-да

      0
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 26 июля 2015, 13:19

      Широков один не справится,Попов возможно поможет,но третий товарищ настолько ошибся с уходом из Локомотива,что даже на почетное увольнение из футбола может не рассчитывать.Глушаков -бей беги, с хорошей техникой и самоотдачей,физухой,но хороший пас,голевой,делать не умеет,и не умел,а значит нет интеллекта,(эталоны-Лоськов,Пирло,Глеб,и еще масса.)который должен быть у игрока середины поля,это его крест.

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      Рейтинг: +247

      KLINSI 25 июля 2015, 23:29

      Глушаков в этом трезубце слабое звено.

      0
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      Рейтинг: +137

      Mitsubanchik 25 июля 2015, 14:53

      могут только ударно сообразить на троих в пивбаре

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      Рейтинг: +32

      Самовлюблённый Конь 25 июля 2015, 11:32

      эту вилку ржа поела...

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      Рейтинг: +43

      Eezila 25 июля 2015, 11:28

      Деревенского стиля футбола Глушаков тут явно лишний

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 09:59

      Чётко!

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      Рейтинг: +14

      прево 25 июля 2015, 09:57

      Широков стар,но мудр на поле в сравнении с глушаками и камбыками...
      ну а про МакКея это песня.Скорее Широков-Попов-Промес без Мевсосяна

      0
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > прево 26 июля 2015, 13:25

      Да.

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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 25 июля 2015, 09:39

      Широков стар, ещё и star! Глушаков - писец ходячий, Попов - с чего бы ему заиграть, как Пирло?))
      Спартаковский трезубец! Кого он может перекусить-то?)

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > Fred Devil 26 июля 2015, 13:27

      А за матч,(Широков)пробегает,то есть двигается,больше всех спартаковцев,ты этого не видишь,и это есть класс игрока.Не заметно передвигаться по полю.

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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 09:19

      Аленичев пока в поиске.

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