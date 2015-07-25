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    «Газпром» собирается вкладывать деньги в боснийский клуб

    Российская государственная корпорация «Газпром» планирует в ближайшее время начать спонсировать боснийский клуб «Борац» из города Баня-Лука. Предприятие, вероятнее всего, будет иметь статус генерального партнера. По словам председателя совета директоров команды Драшко Илича, финансовые вливания из России помогут клубу выйти на новый уровень. По отечественным же меркам сумма предполагаемых вложений небольшая — всего 2 миллиона евро в год.
    «Газпром» уже является спонсором сербской «Црвены Звезды», сообщает Sports.ru.

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    Источник: Sports.ru

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    25.07.2015 01:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +32

      Самовлюблённый Конь 25 июля 2015, 11:26

      в своей стране проблем за гланды, а они бабло за бугор за так отваливают...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 09:16

      Своих бы лучше поддержали...

      0
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      Рейтинг: +148

      Miha 25 июля 2015, 08:52

      ГазПром такие молодцы, вкидываются в
      Спорт по всему миру... А у себя стадион ни как достроить не могу...
      Это Россия☝️

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 25 июля 2015, 06:13

      уже до Боснии дошёл!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 25 июля 2015, 05:14

      Пиииздец в Росии всё хорошо,что госкомпания начинает вкладывать хееер знает во что

      1
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      Рейтинг: +533

      Levadia > slavutiq70 25 июля 2015, 07:24

      Реклама - двигатель торговли!
      Какая разница,госкомпания или нет,позитивный имидж нужно создавать.

      1
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      Рейтинг: +6

      The Frei 25 июля 2015, 04:39

      Нахрена, лучше в цска вложите, нахрен выводить деньги из страны.

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      Рейтинг: +1423

      Parham > The Frei 25 июля 2015, 09:32

      А какому из Ваших клубов хватит 2 млн Евро??? И тем более для успешных результатов??

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