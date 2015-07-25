Динияр Билялетдинов: «Со «Спартаком» расстались нормально»

Новоиспеченный футболист казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов поведал о том, как прошло его расставание с бывшей командой — московским «Спартаком».





«Все нормально. Все прошло очень быстро и мы достигли договоренности. Были учтены условия всех сторон. И это хороший знак. Приятно, когда отношение к тебе доброжелательное. Все бывает. И раз не получилось, клуб пошел мне навстречу, за что я «Спартаку» благодарен», - заявил полузащитник. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!