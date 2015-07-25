Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Динияр Билялетдинов: «Со «Спартаком» расстались нормально»

    Новоиспеченный футболист казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов поведал о том, как прошло его расставание с бывшей командой — московским «Спартаком».
    «Все нормально. Все прошло очень быстро и мы достигли договоренности. Были учтены условия всех сторон. И это хороший знак. Приятно, когда отношение к тебе доброжелательное. Все бывает. И раз не получилось, клуб пошел мне навстречу, за что я «Спартаку» благодарен», - заявил полузащитник.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 01:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 08:58

      Там ребята поляну накрыли, что избавились от него...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 25 июля 2015, 06:14

      не верю, с спартаком никто ещё не расставался нормально!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11