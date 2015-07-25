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    Калинич: «О переходе в «Галатасарай» говорить рано»

    Нападающий украинского «Днепра» Никола Калинич прокомментировал информацию о том, что в скором времени он должен пополнить ряды турецкого «Галатасарая».
    «Галатасарай»? Давайте не будем спешить. У меня есть действующий контракт с «Днепром», поэтому говорить о моем переходе в турецкий клуб преждевременно. Такими вопросами занимается мой агент, и на каком сейчас этапе идут переговоры, я не знаю. Больше по этому поводу мне добавить нечего», - заявил хорват.

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    Источник: Sports.ru

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    25.07.2015 01:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 08:48

      Неплохой форвард, кстати.

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