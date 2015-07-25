ESPN: «Арсенал» продлил контракт с Жиру

Английский «Арсенал» пролонгировал трудовое соглашение со своим нападающим Оливье Жиру. Теперь француз будет защищать цвета клуба как минимум до 2018-го года, сообщает ESPN.

Тьерри Анри заявил, что с Жиру на острие атаки АПЛ не выиграть.



Напомним, что пару месяцев назад легенда «канониров»заявил, что с Жиру на острие атаки АПЛ не выиграть. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!