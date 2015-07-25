ESPN: «Арсенал» продлил контракт с Жиру

Бревно оно и в африке бревно,хотя середину и концовку пред.сезона он провел выдовая иногда неплохую игру,но это не отменяет его деревянности. Этот нап,краааааайне редко может создать момент сам,и тем более сам его реализовать,как правило паса просто ждет,пердложить себя грамотно у него получается тоже крааааайне редко,ну и процент брака,когда всетаки мяч ему доставили,очень велик....я бы сказал так,за неимением лучшего пойдет пока и он,но Анри прав,с ним не взять трофей. Санчес хоть и не стабилен,и не всегда показывает достойный футбол,но он на голову лучше жиру....если честно то глядя на жиру иногда складываетс явпечатлее что он совершенно случайно забил тот или иной гол,что вроде хотел не так,а получал так как получилось и глядишь закатил.....
Английский «Арсенал» пролонгировал трудовое соглашение со своим нападающим Оливье Жиру. Теперь француз будет защищать цвета клуба как минимум до 2018-го года, сообщает ESPN.
Напомним, что пару месяцев назад легенда «канониров» Тьерри Анри заявил, что с Жиру на острие атаки АПЛ не выиграть.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!