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    ESPN: «Арсенал» продлил контракт с Жиру

    Английский «Арсенал» пролонгировал трудовое соглашение со своим нападающим Оливье Жиру. Теперь француз будет защищать цвета клуба как минимум до 2018-го года, сообщает ESPN.
    Напомним, что пару месяцев назад легенда «канониров» Тьерри Анри заявил, что с Жиру на острие атаки АПЛ не выиграть.

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    Источник: ESPN

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    25.07.2015 00:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16

      NiTRo 2 августа 2015, 00:04

      Бревно оно и в африке бревно,хотя середину и концовку пред.сезона он провел выдовая иногда неплохую игру,но это не отменяет его деревянности. Этот нап,краааааайне редко может создать момент сам,и тем более сам его реализовать,как правило паса просто ждет,пердложить себя грамотно у него получается тоже крааааайне редко,ну и процент брака,когда всетаки мяч ему доставили,очень велик....я бы сказал так,за неимением лучшего пойдет пока и он,но Анри прав,с ним не взять трофей. Санчес хоть и не стабилен,и не всегда показывает достойный футбол,но он на голову лучше жиру....если честно то глядя на жиру иногда складываетс явпечатлее что он совершенно случайно забил тот или иной гол,что вроде хотел не так,а получал так как получилось и глядишь закатил.....

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      Рейтинг: +13

      fenomeno9 30 июля 2015, 17:38

      неудивительно, в форме игрок

      0
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      Рейтинг: +14

      fanarsbssr 27 июля 2015, 22:54

      Вот я ни как не пойму,почему все Журу называют бревном?????Что он мало делает на поле????Чем вы все постоянно не довольны????

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 19:11

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      Рейтинг: +14

      SaDiSt335 25 июля 2015, 23:48

      Не скоростной нападающий, а так норм )

      1
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 25 июля 2015, 18:49

      Хоть он и бревно но иногда это бревно реально нас выручает) Хуже от этого контракта точно никому не будет)

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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 08:44

      Может, Анри и прав...

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      Рейтинг: +6

      The Frei 25 июля 2015, 03:43

      Купить Арсеналу нормального напа и они смогут взять лч.

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