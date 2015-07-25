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    «Реал Сосьедад» отдает Финнбогасона в аренду

    Нападающий сборной Исландии и испанского «Реала Сосьедад» Альфред Финнбогасон отправляется в аренду в греческий «Олимпиакос». Игрок проведет в Пирее ближайший сезон, после чего греки смогут его выкупить. В ближайшие дни форвард пройдет медицинское обследование для нового клуба.
    В Сан-Себастьян Финнбогасон переехал год назад из голландского «Херенвена».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2015 00:30
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