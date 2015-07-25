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    Ди Мария в ближайшие сутки присоединится к «МЮ»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что полузащитник команды Анхель Ди Мария в течение ближайших суток присоединится к коллективу, который находится в США и готовится к субботнему товарищескому матчу с испанской «Барселоной» (23:05 по Москве). Напомним, что аргентинец практически все прошедшие дни июля был в отпуске из-за позднего окончания сезона ввиду участия в Кубке Америки.
    «Я жду его в команде завтра. Мы общались с ним, и он подтвердил, что прилетит. Но я не отвечаю на вопросы о трансферах и о процессе трансферов. Он не сыграет с «Барселоной», так как еще не готов. Когда вы только вышли из отпуска, вы не можете играть сразу, так что об этом не может быть и речи», - поведал голландец.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2015 00:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 08:41

      Интересно, перейдёт ли в ПСЖ?..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 25 июля 2015, 06:17

      серьёзно усиливается МЮ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > cska plus 25 июля 2015, 15:18

      кем это? Ди Марией? он уже целый год как игрок МЮ))

      0
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      Рейтинг: +6

      The Frei 25 июля 2015, 03:46

      Да токого игрока надо беречь, собираеться очень мощьный мю, но я скучаю по отакующий линиии: роналдо рунии тевес

      1
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 25 июля 2015, 00:38

      До конца ТО ещё месяц, есть время спасти карьеру. )

      -1
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