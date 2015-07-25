Ди Мария в ближайшие сутки присоединится к «МЮ»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что полузащитник команды Анхель Ди Мария в течение ближайших суток присоединится к коллективу, который находится в США и готовится к субботнему товарищескому матчу с испанской «Барселоной» (23:05 по Москве). Напомним, что аргентинец практически все прошедшие дни июля был в отпуске из-за позднего окончания сезона ввиду участия в Кубке Америки.





«Я жду его в команде завтра. Мы общались с ним, и он подтвердил, что прилетит. Но я не отвечаю на вопросы о трансферах и о процессе трансферов. Он не сыграет с «Барселоной», так как еще не готов. Когда вы только вышли из отпуска, вы не можете играть сразу, так что об этом не может быть и речи», - поведал голландец. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!