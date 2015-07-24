Блаттер о ЧМ-2018: «Россия проведет лучшее мероприятие, которое видел мир»

Президент ФИФА Зепп Блаттер поделился своими ожиданиями от Чемпионата мира — 2018, который пройдет в России. Сделал свое заявление швейцарец на специальном банкете, предваряющем завтрашнюю жеребьевку отборочного раунда турнира.

Владимиру Путину, я бы хотел отдельно поприветствовать министра спорта России Виталия Мутко, который представляет здесь еще и исполком ФИФА. Приветствую всех губернаторов городов России, где пройдут матчи чемпионат мира-2018. Россия проведет самое блестящее мероприятие, которое когда-либо видел мир», - заявил Блаттер, которого цитирует ТАСС.



«Для меня большая честь выступать здесь. Выражая уважение президенту, я бы хотел отдельно поприветствовать министра спорта России, который представляет здесь еще и исполком ФИФА. Приветствую всех губернаторов городов России, где пройдут матчи чемпионат мира-2018. Россия проведет самое блестящее мероприятие, которое когда-либо видел мир», - заявил Блаттер, которого цитирует ТАСС. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!