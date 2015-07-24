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    Блаттер о ЧМ-2018: «Россия проведет лучшее мероприятие, которое видел мир»

    Президент ФИФА Зепп Блаттер поделился своими ожиданиями от Чемпионата мира — 2018, который пройдет в России. Сделал свое заявление швейцарец на специальном банкете, предваряющем завтрашнюю жеребьевку отборочного раунда турнира.
    «Для меня большая честь выступать здесь. Выражая уважение президенту Владимиру Путину, я бы хотел отдельно поприветствовать министра спорта России Виталия Мутко, который представляет здесь еще и исполком ФИФА. Приветствую всех губернаторов городов России, где пройдут матчи чемпионат мира-2018. Россия проведет самое блестящее мероприятие, которое когда-либо видел мир», - заявил Блаттер, которого цитирует ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    24.07.2015 23:43
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 19:10

      Должно получиться неплохо!

      0
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      Рейтинг: +64

      Real Madrid-C 25 июля 2015, 14:33

      Посмотрим,главное если наша сборная ничего не добьется,тогда пускай Испания выигрывает его.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      MU.FK 25 июля 2015, 10:05

      Россия Великая Держава!

      3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 10:02

      Сказал Йося, шелестя купюрами

      3
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      Рейтинг: +12

      sirilmakanaki 25 июля 2015, 09:10

      это мы можем

      2
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      Рейтинг: +11

      Lucifer_Barca 25 июля 2015, 09:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пир во время чумы с веселым звоном рюмок :)

      -4
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      ...
      Рейтинг: +442

      spartak never die > Lucifer_Barca 25 июля 2015, 09:15

      Конечно будет лучший.
      Главное,чтобы стадионы после чм были востребованы.

      1
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 25 июля 2015, 09:03

      Будет ещё лучше чем олимпиада

      -2
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      Рейтинг: +40

      Gaverx 25 июля 2015, 08:14

      Еще бы! Богатейшая страна, только деньги не у народа, а у верхушки "избранных" .

      -2
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      ...
      Рейтинг: +36

      Izumik > Gaverx 25 июля 2015, 09:12

      А есть примеры стран,где деньги у народа а не у верхушки 'избранных'?Перефразирую твой дешёвый либеральный пук - деньги ВСЕГДА не у народа,а у 'богоизбранного' народа,ну или денег очень мало,как на Кубе или в Сев.Корее.

      5
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      Рейтинг: +9

      MU.FK > Izumik 25 июля 2015, 10:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что ты несешь?

      -5
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      Рейтинг: +55

      This is HSV > MU.FK 25 июля 2015, 10:27

      Он все по делу сказал. И если ты его не понял, это не значит, что он несет фигню.

      4
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      Рейтинг: +16

      Leo28 > Gaverx 25 июля 2015, 13:16

      Да не изди ты ..кто работает у того есть деньги ...

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      Рейтинг: +475

      mentos-live 25 июля 2015, 07:02

      Судя по тому, как провели открытие водных игр спорта, то уж о размаху Мундиаля стоит только догадываться.

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      Рейтинг: +115

      rm4612 25 июля 2015, 06:37

      Ну ну, время покажет. Олимпиаду, по крайней мере, провели хорошо.

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