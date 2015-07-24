Блаттер о ЧМ-2018: «Россия проведет лучшее мероприятие, которое видел мир»

Должно получиться неплохо!
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Должно получиться неплохо!
Посмотрим,главное если наша сборная ничего не добьется,тогда пускай Испания выигрывает его.
Россия Великая Держава!
это мы можем
пир во время чумы с веселым звоном рюмок :)
Конечно будет лучший.
Главное,чтобы стадионы после чм были востребованы.
Будет ещё лучше чем олимпиада
Еще бы! Богатейшая страна, только деньги не у народа, а у верхушки "избранных" .
Судя по тому, как провели открытие водных игр спорта, то уж о размаху Мундиаля стоит только догадываться.
Ну ну, время покажет. Олимпиаду, по крайней мере, провели хорошо.