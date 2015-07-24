Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эберт должен продолжить карьеру в «Райо Вальекано»

    Пока еще действующий полузащитник московского «Спартака» Патрик Эберт в данный момент момент находится в расположении мадридского «Райо Вальекано». Как сообщает fichajes.com, в ближайшее время между сторонами должен быть подписан контракт. Ранее же поступала информация, что немец вернется в берлинскую «Герту».
    Напомним, что нынешний главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев не рассчитывает на Эберта.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 22:31
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 08:38

      Правильно, избавляться нужно от шлака...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Levadia 25 июля 2015, 08:08

      А сколько дефирамб ему пели,когда из Вальядолида выдернули.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 июля 2015, 23:20

      Справедливо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      dimitry23 24 июля 2015, 23:10

      а брали они его вроде бы бесплатно, поправьте если ошибаюсь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +475

      mentos-live 24 июля 2015, 22:34

      Перед сном приятная новость!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11