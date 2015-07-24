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    Самарские болельщики пожелали Слуцкому удачи в сборной России

    По окончании матча второго тура РФПЛ «Крылья Советов» - ЦСКА (0:2) самарские болельщики во всеуслышание пожелали удачи нынешнему тренеру армейцев Леониду Слуцкому на будущем месте работы, которым должна стать сборная России. Об этом в социальной сети «Твиттер» написал комментатор «НТВ-ПЛЮС» Нобель Арустамян.
    Другим претендентом на пост наставника сборной России, в частности, считается Станислав Черчесов.

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    Источник: Twitter

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    24.07.2015 22:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 16:08

      Не будет Слуцкого в сборной!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 26 июля 2015, 13:55

      Черчесов свободен, пусть займётся сборной. Денисову там точно места не найдётся.

      0
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      Рейтинг: +31

      KURUM 25 июля 2015, 22:15

      Черчесов в сто раз складней, Слуцкий не потянет..

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 08:34

      Его ещё не назначили...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      rm4612 25 июля 2015, 06:30

      Что подумают иностранцы, когда увидят, как он сидит во время матчей? Это будет забавно, я думаю.

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 25 июля 2015, 06:20

      было бы неплохо, но не отпустим!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июля 2015, 04:00

      На хрен эта тряпка качающаяся там нужна.

      -1
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      Рейтинг: +6

      The Frei 25 июля 2015, 03:34

      Да Слуцкий лучший кондидат, кто против пи… да тебе.

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