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    Мунтари зовут в «Аль-Иттихад»

    Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» активно зазывает в свои ряды свободного агента Салли Мунтари. Африканцу уже предложили заработную плату в размере пяти миллионов евро в год и контракт сроком на два сезона. В ближайшее время станет понятно, примет ли игрок заманчивое предложение. О других вариантах продолжения карьеры Мунтари не сообщается.
    Последней командой футболиста был «Милан».

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    24.07.2015 22:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 08:33

      С его характером туда и надо.

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