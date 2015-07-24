Мунтари зовут в «Аль-Иттихад»

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» активно зазывает в свои ряды свободного агента Салли Мунтари. Африканцу уже предложили заработную плату в размере пяти миллионов евро в год и контракт сроком на два сезона. В ближайшее время станет понятно, примет ли игрок заманчивое предложение. О других вариантах продолжения карьеры Мунтари не сообщается.





Последней командой футболиста был «Милан». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!