Слуцкий: «Каждому из трех центрдефов придется биться за место на поле»

Ясно, значит на Чернова и Васина не рассчитывает...
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий пояснил отсутствие в основном составе на матч второго тура РФПЛ против самарских «Крыльев Советов» (2:0) защитника Сергея Игнашевича.
«Сейчас у нас три отличных центральных защитника и, скажем так, каждому из них придется биться за свое место на поле. Учитывая, что сейчас предстоит играть в графике через три дня на четвертый, возможны разные варианты. Сегодня пара центральных защитников была такой. Что будет в следующий раз, я пока не знаю. В целом Игнашевич как был ключевым футболистом для нашей команды, так им и остается», - сказал специалист.
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