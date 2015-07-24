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    Слуцкий: «Каждому из трех центрдефов придется биться за место на поле»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий пояснил отсутствие в основном составе на матч второго тура РФПЛ против самарских «Крыльев Советов» (2:0) защитника Сергея Игнашевича.
    «Сейчас у нас три отличных центральных защитника и, скажем так, каждому из них придется биться за свое место на поле. Учитывая, что сейчас предстоит играть в графике через три дня на четвертый, возможны разные варианты. Сегодня пара центральных защитников была такой. Что будет в следующий раз, я пока не знаю. В целом Игнашевич как был ключевым футболистом для нашей команды, так им и остается», - сказал специалист.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.07.2015 22:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 16:07

      Ясно, значит на Чернова и Васина не рассчитывает...

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 25 июля 2015, 19:51

      мля, про Чернова не забывай.

      0
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      Рейтинг: +653

      RUSARM 25 июля 2015, 14:50

      Ротация нужна,но еще больше нужен нап приличного уровня!!

      0
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      Рейтинг: +148

      Miha 25 июля 2015, 11:47

      Возможно в этом сезоне Леня раскрепостится и будет делать ротацию состава, ибо график будет плотным☝️

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 08:31

      Есть ещё порох у Игнашевича...

      0
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      Рейтинг: +55

      Хавбэк 25 июля 2015, 06:42

      На мой взгляд Васину надо шанс почаще давать!

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 25 июля 2015, 06:22

      лукавит, это такой тактический ход перед игрой с Спартой, а так конечно, они лучшие!

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      Рейтинг: +6

      The Frei 25 июля 2015, 03:51

      Что за х..ня у нас, игрок которуму около 40 в основе играет.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 22:17

      ну да

      0
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