«Андерлехт»: «Русские просят за Буссуфа слишком много»

Генеральный менеджер бельгийского «Андерлехта» Херман ван Холсбек заявил, что его клуб отказывается от приобретения полузащитника московского «Локомотива» Мубарака Буссуфа.

«Московский клуб просит за футболиста 4 миллиона евро, что слишком много. Если русские завышают сумму за игрока, то мы вынуждены отказаться от него», - сказал функционер.