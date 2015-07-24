«Андерлехт»: «Русские просят за Буссуфа слишком много»

Да андерлехьту он не особо то и нужен!
Генеральный менеджер бельгийского «Андерлехта» Херман ван Холсбек заявил, что его клуб отказывается от приобретения полузащитника московского «Локомотива» Мубарака Буссуфа.
«Московский клуб просит за футболиста 4 миллиона евро, что слишком много. Если русские завышают сумму за игрока, то мы вынуждены отказаться от него», - сказал функционер.
До приезда в Россию Буссуфа защищал цвета как раз «Андерлехта».
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