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    «Андерлехт»: «Русские просят за Буссуфа слишком много»

    Генеральный менеджер бельгийского «Андерлехта» Херман ван Холсбек заявил, что его клуб отказывается от приобретения полузащитника московского «Локомотива» Мубарака Буссуфа.
    «Московский клуб просит за футболиста 4 миллиона евро, что слишком много. Если русские завышают сумму за игрока, то мы вынуждены отказаться от него», - сказал функционер.
    До приезда в Россию Буссуфа защищал цвета как раз «Андерлехта».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 21:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +35

      kinderpingui 26 июля 2015, 18:32

      Да андерлехьту он не особо то и нужен!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 08:00

      Буссуфа возможно стоит и больше...

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 25 июля 2015, 01:57

      4 нормально, совсем обнаглели. Может бесплатно отдать?

      0
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      Рейтинг: +16

      AlexKein 25 июля 2015, 00:30

      За 15 ведь брали у Анжи

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 24 июля 2015, 22:04

      там евреи просят - причем там русские?

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      Рейтинг: +148

      Miha 24 июля 2015, 22:02

      Это для нас или хохлов щас 4 мульта стало дорого а вам то, что жаловаться??

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