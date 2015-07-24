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    Веркаутерен: «Принимаем поражение от ЦСКА»

    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал результат пятничного матча своей команды в РФПЛ против московского ЦСКА (0:2).
    «Час игры мы делали именно то, что должны были. В первом тайме контролировали матч и почти ничего не позволяли сопернику. И у самих были моменты. Пропущенные за пять минут два мяча не оставили нам шансов. Сегодня ЦСКА просто был лучше. Нужно принять это поражение», - сказал бельгиец в интервью официальному вещателю РФПЛ.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    24.07.2015 21:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 16:05

      Все логично!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 07:58

      Протокол подписал?..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 07:50

      Армейцы были лучше.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      skainet 24 июля 2015, 22:56

      не стал разглогольствовать ...просто сказал очевидное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 21:46

      будут и у вас "клиенты"!

      1
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