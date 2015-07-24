Слуцкий: «Простых выездов в РФПЛ уже нет»

А,вам бы только пешком ходить привыкли.гонять вас надо каждый матч лентяев кривоногих
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими мыслями по итогам пятничного матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против самарских «Крыльев Советов» (2:0).
«В первой половине допускали много потерь и суеты. Получалось не все. Хорошо, что во втором тайме перестроились и играли правильно. Стали иметь моменты в свободных зонах. Победа непростая. Впрочем, простых матчей в Чемпионате России, особенно выездных, уже не осталось», - заявил наставник.
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