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    Слуцкий: «Простых выездов в РФПЛ уже нет»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими мыслями по итогам пятничного матча своей команды в рамках второго тура РФПЛ против самарских «Крыльев Советов» (2:0).
    «В первой половине допускали много потерь и суеты. Получалось не все. Хорошо, что во втором тайме перестроились и играли правильно. Стали иметь моменты в свободных зонах. Победа непростая. Впрочем, простых матчей в Чемпионате России, особенно выездных, уже не осталось», - заявил наставник.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    24.07.2015 21:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 30 июля 2015, 23:54

      А,вам бы только пешком ходить привыкли.гонять вас надо каждый матч лентяев кривоногих

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 07:56

      Скромничает "Лобановский"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      The Frei 25 июля 2015, 03:36

      Если это так, то наш чемпионат ростет, сам ржу над своим постом.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > The Frei 25 июля 2015, 23:31

      Ничего смешного!

      0
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      Рейтинг: +148

      Miha 24 июля 2015, 22:05

      На классе☝️

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 24 июля 2015, 22:03

      не везде есть макдональдс, да, бегемотик?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 21:45

      эт точно

      0
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