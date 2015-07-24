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    РФПЛ. ЦСКА уверенно обыгрывает «Крылья Советов»

    Второй тур РФПЛ стартовал в пятницу в Самаре: встречались команды, которые в первый «матч-дэй» добились побед над своими соперниками, причем с одинаковым счетом — 1:0. На стадионе «Металлург» кто-то должен был потерять очки. Таковыми оказались хозяева поля, которые на данный момент, как выясняется, все-таки уступают в классе более сильному сопернику. Да, в первом тайме имела место достаточно равная игра, но стоило во второй половине москвичам темп взвинтить, как нужное преимущество тут же было добыто. Голами в составе ЦСКА отметились Зоран Тошич и Бибрас Натхо, забивший, как водится, с пенальти. Как минимум до воскресенья лидировать в нашем чемпионате будут именно армейцы.
    24 июля. Самара. Стадион «Металлург»
    Крылья Советов (Самара) - ЦСКА (Москва) - 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 — Тошич, 64; 0:2 - Натхо (с пенальти), 71..
    Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Бурлак, Концедалов, Цаллагов, Таранов, Померко (Садик, 76), Драгун, Чочиев, Габулов, Корниленко.
    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Вернблум, Еременко, Натхо (Цауня,86), Дзагоев, Тошич (Миланов, 78), Муса (Страндберг, 90).
    Предупреждения: А. Березуцкий, 55; Натхо, 76; Вернблум, 86; Страндберг, 90+1; Цауня, 90+2.
    Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2015 20:54
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    Комментарии61
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    • ...
      Рейтинг: +14

      прево 25 июля 2015, 10:37

      Да уж пенальти на Дзаге левак полный дал
      как контрольный выстрел

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Vortex777 25 июля 2015, 10:23

      С победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Лобстер 25 июля 2015, 08:26

      полетели пенальти левые...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 07:46

      Победа на классе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +864

      Jum13 25 июля 2015, 07:41

      "Партнеры" - вся суть Бомбардира )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 25 июля 2015, 06:49

      Марио лучший!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 25 июля 2015, 06:47

      почему на второе место поставили Зенит, из логики вещей, на втором месте должен быть Урал!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +55

      Хавбэк 25 июля 2015, 06:38

      Армейцев с победой на классе,как говориться!

      1
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      Рейтинг: +6

      The Frei 25 июля 2015, 03:28

      О круто мои еврей походу собрал команду для чемпионства

      0
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      Рейтинг: +13

      RONY09 25 июля 2015, 02:50

      С победой !

      А сайт не привычный ,не то ребята это не то ....не тем пуьем идете ..

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