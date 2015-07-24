Лассана Диарра — игрок «Марселя»

Бывший полузащитник российских «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра подписал контракт с французским «Марселем», информирует официальный сайт южан. С ближайшего понедельника хавбек начнет подготовку к новому сезону вместе с новыми партнерами.





Последний раз Диарра играл в футбол на профессиональном уровне больше года назад. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!