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    Лассана Диарра — игрок «Марселя»

    Бывший полузащитник российских «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра подписал контракт с французским «Марселем», информирует официальный сайт южан. С ближайшего понедельника хавбек начнет подготовку к новому сезону вместе с новыми партнерами.
    Последний раз Диарра играл в футбол на профессиональном уровне больше года назад.

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    Источник: ФК «Марсель»

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    24.07.2015 20:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 07:37

      Классный игрок должен играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 24 июля 2015, 20:26

      Вырвался наконец-то. После онжи и локомотива впервые поиграет в футбол.

      2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 24 июля 2015, 20:22

      И что, уже неустойку Локомотиву в 12 лямов выплатил?

      0
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