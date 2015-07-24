Канделаки: «Впечатление дня — знакомство с Черданцевым»

Возможное будущее:
Твиттер Черданцева через несколько лет: "По-настоящему крутой спортивный канаааал!!...мог бы быть.."
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», который начнет свое вещание 1-го ноября и будет федеральным общедоступным, Тина Канделаки поделилась своими эмоциями от знакомства с популярным футбольным комментатором Георгием Черданцевым.
Тот, в свою очередь, заверил, что их совместная работа принесет достойный результат.
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