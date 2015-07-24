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    Канделаки: «Впечатление дня — знакомство с Черданцевым»

    Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», который начнет свое вещание 1-го ноября и будет федеральным общедоступным, Тина Канделаки поделилась своими эмоциями от знакомства с популярным футбольным комментатором Георгием Черданцевым.
    Тот, в свою очередь, заверил, что их совместная работа принесет достойный результат.



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    Источник: Twitter

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    24.07.2015 19:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24

      Audi R8 25 июля 2015, 09:19

      Возможное будущее:
      Твиттер Черданцева через несколько лет: "По-настоящему крутой спортивный канаааал!!...мог бы быть.."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 07:28

      Встреча двух "знатоков"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      B o O m 25 июля 2015, 06:24

      одному мне кажется, что в этом году футбол в России превратится в цирк, каких ещё мир не видовал)....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      AlexKein 25 июля 2015, 00:49

      Слава богу хоть не транслировали их эту встречу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 24 июля 2015, 21:55

      кунилингус от чердака?

      4
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      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > kkomov 25 июля 2015, 00:05

      Может, наоборот?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Bom Bom 24 июля 2015, 21:41

      Как один канал сможет охватить весь качественный(будем надеяться) контент?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +126

      B o O m > Bom Bom 25 июля 2015, 06:27

      ты новый пользователь? этот ник уже занят, ты почти мой ник скопировал...уходи отсюда

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      Bom Bom > B o O m 25 июля 2015, 11:21

      Я здесь уже четвертый год если что....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Eleron 24 июля 2015, 21:25

      Уткину не понравится такое!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1369

      makkie 24 июля 2015, 20:26

      Черданцев может быть чьим-то кумиром? о_О

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov > makkie 24 июля 2015, 21:58

      канделаки))
      тут ты прав - ее признание скорее всего отрицательно самого чердака характеризует.

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 20:24

      Тина действует простенько, но надёжно!

      0
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