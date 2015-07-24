Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «16 млрд рублей — стандартная стоимость строительства стадиона»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко поделился мыслями касательно финансовой составляющей Чемпионата мира-2018.
    «Сегодня инвестиционная программа ЧМ-2018 абсолютно защищена. Несмотря на определенные проблемы с бюджетом, деньги, заложенные на мундиаль, – незыблемы. Со всеми подрядчиками мы договорились, что все стадионы будут строиться в соответствии с теми государственными контрактами, которые были подписаны. Все подрядчики получили 50% авансовых платежей и начали работу. Кроме того, убрали некоторые ограничения для подрядчиков. Например, банковская гарантия при подписании контракта. Ее мы заменили на ряд других позиций. Это все дало возможность подрядчикам успокоиться и приступить к работе. Надеюсь, что мы сохранимся в рамках действующего бюджета.

    Мы даже сейчас пошли на то, чтобы провести по некоторым стадионам дополнительные экспертизы. В частности это коснется арены в Казани. Может быть, мы увидим какую-то возможность для оптимизации. Обращаю внимание, что наши стадионы не самые дорогие в мире. Вы посмотрите на цены, в которые обходится строительство стадионов за рубежом. Все познается в сравнении. 16 млрд рублей разделите сейчас на курс евро, например, на 60. Вы поймете, что мы строим стадионы за 250-300 млн евро. Это обычная цена для подобных сооружений», - поведал чиновник.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Fontanka.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 19:34
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 07:23

      Больше нельзя своровать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Самовлюблённый Конь 25 июля 2015, 02:23

      у нас в России, скорее всего да, а может и больше, а вот в зачуханой европе раза в два минимум ниже, там же нет таких распильщиков как мутко...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 20:14

      верим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 19:39

      Этот дядя знает, о чём говорит. Уже и пилу приготовил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 24 июля 2015, 19:38

      Россия, .бут тебя по всем щелям.....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11