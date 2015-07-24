Молодежное первенство РФПЛ. «Кубань» оказалась сильнее «Терека»

В прошлом сезоне при не удачном старте "Кубань"М дошла до 4-го места.
Сейчас 6 из 6. ЧЕМПИОНСКАЯ Поступь!!!
В очередном матче второго тура Первенства молодежных команд РФПЛ краснодарская «Кубань» одержала непростую победу в Грозном.
24 июля. Грозный. Стадион им. Султана Билимханова
Терек (мол.) (Грозный) - Кубань (мол.) (Краснодар) - 2:3 (1:1)
Голы: 0:1 — Нурисов, 13; 1:1 - Кацаев, 40 (с пенальти); 1:2 - Майорович, 67; 2:2 - Кацаев, 87 (с пенальти); 2:3 - Завезен, 90+4.
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