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    Молодежное первенство РФПЛ. «Кубань» оказалась сильнее «Терека»

    В очередном матче второго тура Первенства молодежных команд РФПЛ краснодарская «Кубань» одержала непростую победу в Грозном.
    24 июля. Грозный. Стадион им. Султана Билимханова
    Терек (мол.) (Грозный) - Кубань (мол.) (Краснодар) - 2:3 (1:1)
    Голы: 0:1 — Нурисов, 13; 1:1 - Кацаев, 40 (с пенальти); 1:2 - Майорович, 67; 2:2 - Кацаев, 87 (с пенальти); 2:3 - Завезен, 90+4.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2015 19:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 25 июля 2015, 10:02

      В прошлом сезоне при не удачном старте "Кубань"М дошла до 4-го места.
      Сейчас 6 из 6. ЧЕМПИОНСКАЯ Поступь!!!

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      Рейтинг: +14

      Akraarsenal 24 июля 2015, 20:51

      Бацуев красавчик ....талант

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      Рейтинг: +10

      Swat 23 24 июля 2015, 19:57

      Молодцы! В меньшинстве смогли выиграть!

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