Вероятность избрания Мутко на пост президента РФС близка к ста процентам

Сотрудник юридического отдела Российского футбольного союза Денис Рогачев сообщил ТАСС, что участие в выборах президента организации примут всего лишь два человека. Это нынешний Минстр спорта РФ Виталий Мутко, который планирует совмещать две должности, и депутат Государственной думы Игорь Лебедев, сын Владимира Жириновского.





Мутко выдвинули на выбора 40 организаций-членов РФС, Лебедева же — всего лишь две. Это значит, что итоги голосования 2-го сентября будут иметь примерно именно такую пропорцию. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!