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    Вероятность избрания Мутко на пост президента РФС близка к ста процентам

    Сотрудник юридического отдела Российского футбольного союза Денис Рогачев сообщил ТАСС, что участие в выборах президента организации примут всего лишь два человека. Это нынешний Минстр спорта РФ Виталий Мутко, который планирует совмещать две должности, и депутат Государственной думы Игорь Лебедев, сын Владимира Жириновского.
    Мутко выдвинули на выбора 40 организаций-членов РФС, Лебедева же — всего лишь две. Это значит, что итоги голосования 2-го сентября будут иметь примерно именно такую пропорцию.

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    Источник: ТАСС

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    24.07.2015 18:39
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 25 июля 2015, 10:03

      Вероятность его избрания уже превысила 100%!

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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 25 июля 2015, 08:36

      Он уже рулит, как президент РФС.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Deadman112 25 июля 2015, 08:21

      Думаю будет норм

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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 07:17

      Какие могут быть сомнения .

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 25 июля 2015, 06:13

      и так у нас с футболом проблемы, теперь будут супер проблемы!

      0
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      Рейтинг: +6

      The Frei 25 июля 2015, 03:48

      Да какая разница кто президент рфс, русский человек по натуре продажная сволочь.

      -3
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      Рейтинг: +36

      Deadman112 > The Frei 25 июля 2015, 08:20

      Вали уже отсюда! Это футбольный сайт! На всех ветках без толку отписываешься. Запишись на политическое обозрение, там твое место.

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      Рейтинг: +32

      Самовлюблённый Конь 25 июля 2015, 02:13

      жулики выбирают главного жулика, чтоб ещё лучше жульничать...

      1
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      Рейтинг: +103

      skainet 24 июля 2015, 22:46

      мутко опять чё нить замутит )))

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      Рейтинг: +15

      dsp_vl 24 июля 2015, 22:31

      А как-же Активный гражданин. Там сейчас все выбирают и голосуют.

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      Рейтинг: +1191

      ttter 24 июля 2015, 21:36

      Кто таких уродов выбирает? Сначало:Фурсенко потом Толстых а теперь Мудло.Ех!!!

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