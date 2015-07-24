Прядкин: «В адрес Фримпонга никто не ухал»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слова футболиста «Уфы» Эммануэля Фримпонга, который заявил, что болельщики московского «Спартака» во время матча первого тура Чемпионата России позволяли себе расистское уханье в его адрес.





«Ложа «футбольной семьи» находится прямо над этим местом.. И я уверенно могу сказать, что из всех присутствующих в ложе никто не слышал уханья в адрес Фримпонга со стороны фанатского сектора. Я не знаю, что за конфликт случился между Фримпонгом и болельщиками, если конфликт, конечно, вообще был, но уханья не было — это точно. Клубы РФПЛ активно борются против расистских проявлений. В прошедшем сезоне они были единичными. Это единичная выходка, и не более того», - заявил функционер ТАСС. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!