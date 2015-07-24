Прядкин: «В адрес Фримпонга никто не ухал»

Есть на свете еще честные и порядочные люди, не купленные мировым злом и европейскими геями
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Есть на свете еще честные и порядочные люди, не купленные мировым злом и европейскими геями
крыса ты прядкин - ты же гинеровский казачок.
с чего вдруг мясо отмазываешь - боишься за ЧМ?
так свинина во время чемпионата устроит большой геморрой стране - сто пудов!
Хаа лицемер!!
Так и неприличного жеста не было.
Это он на чистейшем ганском выразил почёт и уважение маме Прядкина!
все справедливо!
Посмеемся от души над Такой новостью, мне же казалось все что могли уже сказали по данному эпизоду, ну нет кто-то постоянно опаздывает.
Я могу понять болельщиков Спартака они переживали и сильно вздыхали, когда мяч не шел в ворота соперника, а на поле Эхом отдавалось уханьем. А у Фримпонга очень чувствительные уши к таким звукам.
А нас что легионеры знают русский язык или болельщики оскорбили его на африканском наречии????Высоосанная из пальца проблема,,,
Следы замели...
Что такого в уханье, не пойму?