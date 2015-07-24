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    Прядкин: «В адрес Фримпонга никто не ухал»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слова футболиста «Уфы» Эммануэля Фримпонга, который заявил, что болельщики московского «Спартака» во время матча первого тура Чемпионата России позволяли себе расистское уханье в его адрес.
    «Ложа «футбольной семьи» находится прямо над этим местом.. И я уверенно могу сказать, что из всех присутствующих в ложе никто не слышал уханья в адрес Фримпонга со стороны фанатского сектора. Я не знаю, что за конфликт случился между Фримпонгом и болельщиками, если конфликт, конечно, вообще был, но уханья не было — это точно. Клубы РФПЛ активно борются против расистских проявлений. В прошедшем сезоне они были единичными. Это единичная выходка, и не более того», - заявил функционер ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    24.07.2015 18:31
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +379

      ABir 25 июля 2015, 09:03

      Есть на свете еще честные и порядочные люди, не купленные мировым злом и европейскими геями

      1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 24 июля 2015, 22:07

      крыса ты прядкин - ты же гинеровский казачок.
      с чего вдруг мясо отмазываешь - боишься за ЧМ?
      так свинина во время чемпионата устроит большой геморрой стране - сто пудов!

      0
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      Рейтинг: +23

      maximN1 24 июля 2015, 21:09

      Хаа лицемер!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +400

      post-navigator 24 июля 2015, 20:41

      Так и неприличного жеста не было.
      Это он на чистейшем ганском выразил почёт и уважение маме Прядкина!

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      Рейтинг: +16

      Спартачело 24 июля 2015, 19:51

      все справедливо!

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 24 июля 2015, 19:33

      Посмеемся от души над Такой новостью, мне же казалось все что могли уже сказали по данному эпизоду, ну нет кто-то постоянно опаздывает.
      Я могу понять болельщиков Спартака они переживали и сильно вздыхали, когда мяч не шел в ворота соперника, а на поле Эхом отдавалось уханьем. А у Фримпонга очень чувствительные уши к таким звукам.

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 24 июля 2015, 19:17

      А нас что легионеры знают русский язык или болельщики оскорбили его на африканском наречии????Высоосанная из пальца проблема,,,

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      Рейтинг: +60

      djem94 24 июля 2015, 19:11

      ну и дебил...........

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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 19:09

      Следы замели...

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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 24 июля 2015, 18:58

      Что такого в уханье, не пойму?

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