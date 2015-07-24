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    Это'О: «Я из Дагестана и всегда там»

    Африканский футболист Самуэль Это'О, некогда игравший за махачкалинский «Анжи», то ли в шутку, то ли всерьез признал себя дагестанцем и передал привет одному из своих друзей.

    «Я из Дагестана. И я очень доволен тем, что чемпионат пройдет в нашей стране. Вернуться в Дагестан... Почему вернуться? Я всегда в Дагестане. Я всегда в России, и пользуясь случаем, передаю привет своему другу Сулейману Керимову и надеюсь увидеться с ним в ближайшее время в Москве», - сказал форвард «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 18:25
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17

      keks 05 25 июля 2015, 09:17

      не забываем кто из дагестанцев сделал первый хет-трик в Англии!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 25 июля 2015, 02:27

      Самвел Этобеков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      EVM 25 июля 2015, 00:39

      Это'О не боится, что на его исторической родине, встретят с непониманием такое признание себя, гражданином другой страны, даже если это было сказано в шутку.


      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 24 июля 2015, 22:11

      Бред какой-то

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      DXTK 24 июля 2015, 20:12

      Это'0 - Я Легенда!!! и всегда буду ей.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Raulya 24 июля 2015, 19:18

      Асимилироввлся в Дагестане))))

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 19:13

      Коренной аварец!

      -1
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 19:08

      Блудный горец возвращается...

      0
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 24 июля 2015, 18:55

      Это.о парень с юмором))))
      Красавчик!

      -3
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 24 июля 2015, 18:51

      Встречайтесь в догистане, нечего в Москву ехать

      2
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