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    «Крылья Советов» - ЦСКА: гости сыграют в желто-зеленой форме

    Официальный сайт самарских «Крыльев Советов» информирует, что на пятничный матч второго тура РФПЛ против ЦСКА придут порядка 20-и тысяч болельщиков, две из которых — гости из Москвы. Волжане выйдут на поле в светло-синей форме, гости — в желто-зеленой (впервые).
    На «Бомбардире» вы можете заказать видеотрансляцию матча или же ограничиться текстовой трансляцией, которую проведет Андрей Ковалев.

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    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    24.07.2015 17:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1369

      makkie 24 июля 2015, 19:40

      Дизайнеры от Бога))))

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia 24 июля 2015, 19:35

      Странно видеть ЦСКА в такой форме(цвете).
      Удачи Крысам!

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 19:14

      Удачи и победы Крыльям!

      1
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 24 июля 2015, 19:09

      Самара, удачи вам.

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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 24 июля 2015, 19:08

      Самара, удачи вам.

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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 19:06

      Крылышкам удачной игры.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 19:05

      Крылышкам удачной игры.

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      Ответить
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      Рейтинг: +123

      Exodus 24 июля 2015, 19:02

      Почему-то голубой цвет называют то лазурным, то светло -синим. Предлагаю желтый цвет в форме цска назвать светло-коричневым

      0
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      Рейтинг: +67

      Lenine > Exodus 24 июля 2015, 19:40

      Ну, вообще-то есть разница в оттенках синего. Да бог с ним синего, даже лазурь отличается: сравните лазурь и берлинская лазурь

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 24 июля 2015, 18:27

      Неудачная форма!

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