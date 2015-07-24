«Крылья Советов» - ЦСКА: гости сыграют в желто-зеленой форме

Официальный сайт самарских «Крыльев Советов» информирует, что на пятничный матч второго тура РФПЛ против ЦСКА придут порядка 20-и тысяч болельщиков, две из которых — гости из Москвы. Волжане выйдут на поле в светло-синей форме, гости — в желто-зеленой (впервые).

Андрей Ковалев.



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