Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ребров: «Группировки в «Спартаке»? Не понимаю, о чем речь»

    Капитан московского «Спартака» Артем Ребров прокомментировал информацию о том, что в стане красно-белых на протяжении длинного временного промежутка существовали и существуют так называемые группировки — объединения отдельных игроков, которые почти не общаются друг с другом.
    «Странная вещь. Я в «Спартаке» уже пятый год и каждый раз меня в той или иной форме спрашивают про какие-то группировки в команде. Не знаю, может быть, раньше когда-то что-то такое и было. И потом, что такое группировки в представлении болельщиков? Ходят какие-то люди группами и общаются только между собой? Понятно, что иностранные футболисты могут больше времени общаться друг с другом в силу одинакового языка, каких-то общих интересов. Им так проще, возможно. И, что? Это какие-то внутренние группировки для организации неких переворотов в команде? Мне наоборот кажется, что с каждым годом обстановка в команде становится все лучше и лучше. Возьмите тех же легионеров. Ромуло уже не один-два года в команде, а больше. Сальваторе Боккетти тоже давно в России, все видит, все знает и понимает. Когда иностранцы как бы вживаются у нас, общение гораздо проще происходит. Так что, если честно, я не понимаю, о чем речь», - сказал вратарь Bobsoccer.ru.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2015 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +794

      Miaf 25 июля 2015, 20:58

      Скорей всего бомжезавистники спрашивают Артема.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov > Miaf 26 июля 2015, 00:09

      чему там завидовать и кому?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      ABir 25 июля 2015, 09:14

      Кому то просто очень хочется, чтобы группировки были в Спартаке! Так хочется, что аппетита нет, бессонница и импотенция.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 24 июля 2015, 22:10

      врет!
      Дикань рассказал о гнусной атмосфере в спартачке!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      kingoffam > kkomov 24 июля 2015, 22:31

      Уж не бомжам рассуждать об атмосфере в команде.Давно Гарик с Ромой вам под локоть не показывали?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov > kingoffam 26 июля 2015, 00:08

      хуже чем в спартачке ни у кого нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 24 июля 2015, 21:16

      Знает, всё знает, просто лукавит!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 24 июля 2015, 19:41

      Иди, спроси у штанги, она подскажет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 24 июля 2015, 19:00

      Складно говорит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 24 июля 2015, 18:54

      группировки спартака = стада свиней

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 24 июля 2015, 18:36

      тогда и побеждать можно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 июля 2015, 17:25

      Странно, ни коней, ни бомжей..
      пока еще чистенько).

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > REDWHITE_ 24 июля 2015, 19:41

      Сглазил! Прискакал один из одиозных

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > REDWHITE_ 24 июля 2015, 20:47

      Скажешь же нет-эти падальщики как мухи на г....на наши ветки слетаются.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11