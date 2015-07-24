Ребров: «Группировки в «Спартаке»? Не понимаю, о чем речь»

Капитан московского «Спартака» Артем Ребров прокомментировал информацию о том, что в стане красно-белых на протяжении длинного временного промежутка существовали и существуют так называемые группировки — объединения отдельных игроков, которые почти не общаются друг с другом.

Ромуло уже не один-два года в команде, а больше. Сальваторе Боккетти тоже давно в России, все видит, все знает и понимает. Когда иностранцы как бы вживаются у нас, общение гораздо проще происходит. Так что, если честно, я не понимаю, о чем речь», - сказал вратарь Bobsoccer.ru.



«Странная вещь. Я в «Спартаке» уже пятый год и каждый раз меня в той или иной форме спрашивают про какие-то группировки в команде. Не знаю, может быть, раньше когда-то что-то такое и было. И потом, что такое группировки в представлении болельщиков? Ходят какие-то люди группами и общаются только между собой? Понятно, что иностранные футболисты могут больше времени общаться друг с другом в силу одинакового языка, каких-то общих интересов. Им так проще, возможно. И, что? Это какие-то внутренние группировки для организации неких переворотов в команде? Мне наоборот кажется, что с каждым годом обстановка в команде становится все лучше и лучше. Возьмите тех же легионеров.уже не один-два года в команде, а больше.тоже давно в России, все видит, все знает и понимает. Когда иностранцы как бы вживаются у нас, общение гораздо проще происходит. Так что, если честно, я не понимаю, о чем речь», - сказал вратарь Bobsoccer.ru. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!